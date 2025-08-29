أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة جيوان القابضة، إحدى شركات مجموعة NG9 القابضة متعددة القطاعات الصناعية في أبوظبي، عن إبرام شراكة استراتيجية رائدة مع شركة "آي أو بي إن" (IOPn) المتخصصة في البنية التحتية اللامركزية، بهدف تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي وتقنيات البلوك تشين (وهي تقنية لتخزين وتبادل البيانات والمعاملات بطريقة آمنة وشفافة دون اعتماد على جهة مركزية) وحلول الهوية الرقمية، بما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة التكنولوجية.

وتتمحور هذه الشراكة حول منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، أي نظام ذكي مملوك بالكامل للدولة أو الجهة المالكة، يتيح التحكم الكامل في البيانات وحمايتها، ويعتمد على وحدات المعالجة الرسومية من NVIDIA، وهي أجهزة حوسبة عالية الأداء تُستخدم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة بسرعة وكفاءة. كما ترتكز المنظومة إلى "سلسلة OPN" التابعة لشركة "آي أو بي إن"(IOPn) ، وهي بنية رقمية لامركزية تُستخدم لتسجيل البيانات والمعاملات الرقمية بطريقة آمنة وشفافة، مما يضمن موثوقية النظام وسلامة المعلومات.

وتجمع هذه البنية التحتية، المبنية على تصميم يوضح أفضل الممارسات التقنية لكيفية دمج مختلف المكونات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والهوية الرقمية، بين قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء وطبقة الهوية الرقمية السيادية، ما يتيح للحكومات والشركات والأفراد العمل في بيئات آمنة، متوافقة مع المعايير، وقابلة للتطوير المستقبلي.

وتدعم هذه المنظومة مجالات الحوكمة الرقمية، والتمويل، والرعاية الصحية، والعقارات، كما تتيح تحويل الأصول الحقيقية إلى رموز رقمية قابلة للتداول (RWA)، وتطوير البنى التحتية الحديثة لعمليات الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات التحقق البيومتري لتعزيز أمان المعاملات، بما يعزز الثقة الرقمية ويفتح آفاق السيولة المالية، ويوفر وصولاً منظماً إلى أسواق رأس المال العالمية.

ويقدم هذا النموذج الفريد من نوعه فرصة غير مسبوقة لتمكين الدول من قيادة عصر الذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب 3 (الجيل الثالث من الإنترنت، والذي يمثل بيئة رقمية لامركزية تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم ومعاملاتهم دون الاعتماد على طرف مركزي واحد) وفق معاييرها وسيطرتها الخاصة، مما يمنحها القدرة على الابتكار والتحكم في بنيتها التحتية الرقمية بأمان واستقلالية كاملة.

ومن خلال شراكتها مع مجموعة NG9 القابضة، حصلت شركة "آي أو بي إن" (IOPn) على التزام استثماري يدعم تطوير "سلسلةOPN " ومبادرات مؤثرة مثل مشروعATLAS الذي تطوره "آي أو بي إن" (IOPn) بالشراكة مع شركة Betabytes الشريك المعتمد لـ NVIDIA في مجال الحوسبة السحابية ((NCP. كما تفتح هذه الشراكة المجال مستقبلاً أمام مشاركة انتقائية لمستثمرين استراتيجيين تتماشى أهدافهم مع رؤية شركة "آي أو بي إن" (IOPn) للذكاء الاصطناعي السيادي وتقنيات البلوك تشين، ما يرسخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات التقنية الطموحة في المنطقة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال السيد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة: "إن شراكتنا مع شركة "آي أو بي إن"، والاستفادة من "سلسلة OPN"، وإطلاق مشروع ATLAS، ليست مجرد خطوات لتطوير التكنولوجيا، بل هي مسعى لتعزيز وضمان المرونة، والمساهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لرسم ملامح المستقبل الرقمي. ويجسد هذا المشروع التزامنا الراسخ بدعم استراتيجيات الدولة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي".

من جانبه، قال عامر العش، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة جيوان القابضة: "تتماشى رؤية شركة "آي أو بي إن" للذكاء الاصطناعي السيادي وتقنيات البلوك تشين بشكل كامل مع مهمتنا في جيوان القابضة للاستثمار في التقنيات التحويلية التي تعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية. ومن خلال الجمع بين "سلسلة OPN" والبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي المدعومة بوحدات NVIDIA، توفر هذه الشراكة نموذجاً فريداً يعزز السيادة الرقمية، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، ويضمن استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديد معايير الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي والويب 3".

أما مجتبى أسديان، الرئيس التنفيذي لشركة "آي أو بي إن" (IOPn)، فقال: "تعد "سلسلة OPN" حجر الزاوية في رؤيتنا؛ إذ ترتكز عليها الهوية السيادية، والبنية التحتية المالية، وترميز الأصول الحقيقية، والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة موحدة. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة NG9 القابضة ومبادرات مثل مشروع ATLAS، نحن لا نبني تكنولوجيا فحسب، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية بمعايير سيادية تمكّن الحكومات والشركات من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والويب 3 بأمان وامتثال واستقلالية كاملة".

وبالتوازي مع هذه الشراكة، أطلقت جيوان القابضة مركز جيوان للذكاء الاصطناعي ليكون منصة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع عبر مختلف القطاعات. ويأتي هذا المركز كمبادرة مكمّلة تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز الدور المحوري لمنظومة شركة "آي أو بي إن" (IOPn) التي تشكل مشروعاتها الرائدة، "سلسلة OPN" ومشروع ATLAS، جوهر هذه الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي.

وتعزز هذه الشراكة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي والبلوك تشين، من خلال تقديم حلول قابلة للتوسع على مستوى العالم. وستعمل جيوان القابضة و"آي أو بي إن" (IOPn) معاً على دفع عجلة الابتكار، وفتح مسارات استثمارية جديدة عبر البنية التحتية المرمزة والأصول الحقيقية، وتنمية الكفاءات المستقبلية عبر أكاديمية الذكاء الاصطناعي، مع الإعلان عن المزيد من المبادرات ضمن مشروع ATLAS خلال الأشهر المقبلة.

عن شركة "آي أو بي إن" (IOPn):

تُعَدّ IOPn شركة بنية تحتية لامركزية رائدة، تطوّر سلسلة OPN، وهي سلسلة بلوكتشين جاهزة للسيادة مصمّمة للمشاركين الموثّقين بالهوية. توفّر IOPn حلولًا في ترميز الأصول الواقعية، والذكاء الاصطناعي السيادي، والملكية اللامركزية. ومن خلال مبادرات مثل مشروع ATLAS، تمكّن IOPn الدول والمؤسسات من الحصول على بنية رقمية آمنة، ومتوافقة، ومهيّأة للمستقبل.