جميع موظفي المجموعة خضعوا للتدريب وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الحماية

المجموعة التعليمية الرائدة تواصل ريادتها في مجال الحماية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن حصول برنامجها التدريبي المتخصص في حماية الأطفال والسلامة الرقمية على الاعتماد الدولي للمستويين الأول والثالث، الصادر عن خدمة اعتماد التطوير المهني المستمر بالمملكة المتحدة. وتصبح بذلك أول جهة تعليمية في المنطقة تحصد هذا الاعتماد المرموق، وتلحق بقائمة محدودة من المؤسسات العالمية التي نالت هذا الإنجاز.

ويحتفي هذا الاعتماد بالمنهجية الرائدة التي تتبعها مجموعة جيمس في حماية الأطفال وتطبيق إجراءات الحماية الوقائية في مدارسها الـ 47 المنتشرة في كل من دولة الإمارات وقطر.

وتولى فريق الحماية الرئيسي في مجموعة جيمس للتعليم تصميم البرنامج التدريبي وتنفيذه، لضمان قدرة جميع أفراد طاقم العمل، من معلمين ومسؤولين عن الحماية ومتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة، على تحديد المخاطر والاستجابة لها بفعالية وخلق بيئات آمنة تتيح للطلاب إمكانية النمو والنجاح.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الاستثنائي، قالت كلير سكوين، نائب الرئيس لشؤون المخاطر والمدير العالمي لقسم الحماية ورعاية الأطفال في مجموعة جيمس للتعليم: "تتخطى سياسة الحماية في جيمس للتعليم كونها مجرد إجراءات، لتمثل ركيزة أساسية في رؤيتنا والتزامنا. ويعكس حصولنا على هذا الاعتماد المرموق الجهود المستمرة التي بذلها الفريق الرئيسي ومدارس المجموعة على مدى سنوات. ونفخر بتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يرسي معايير جديدة في المنطقة ويمنح عائلات الطلاب الثقة بأن أطفالهم يحظون بالأمان والدعم والتمكين اللازم لتحقيق النجاح".

ومن جانبه قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تمثل سلامة طلابنا ورفاهيتهم أولوية قصوى في جميع أعمالنا. ويعكس حصولنا على هذا الاعتماد العالمي دليلاً واضحاً على تفاني فريق المجموعة عالمي المستوى والتزامه بأعلى معايير الحماية على المستويين الإقليمي والعالمي".

ويشكل المستوى الأول من برنامج التدريب على الحماية خطوة إلزامية لجميع موظفي المجموعة في مختلف المستويات والمناصب، بينما يُخصص المستوى الثالث لمدراء المدارس ومسؤولي الحماية المعينين ونواب مسؤولي الحماية، حيث تم تدريب أكثر من 600 موظف على هذا المستوى المتقدم على امتداد شبكة مدارس المجموعة.

واستناداً إلى هذا النجاح البارز، تواصل جيمس للتعليم تعزيز الابتكار والقيادة في مجال الحماية من خلال مجموعة من المبادرات المتكاملة، أبرزها:

برنامج Safeguardian لتدريب الأهالي ورفع مستوى وعيهم حول قضايا الحماية

نظام إدارة قضايا مصمم خصيصاً لتتبع الحوادث والاستجابة الفورية لها.

منهاج رقمي متكامل للسلامة مصحوب بأسابيع توعية للطلاب والموظفين وأولياء الأمور.

إقامة مؤتمرات دورية وعقد قمة عالمية للحماية بشكل سنوي لمسؤولي الحماية المعينين.

