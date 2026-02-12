دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن إبرام شراكة استراتيجية مع كلية لندن للأزياء، التابعة لجامعة لندن للفنون، في خطوة نوعية تمثل محطة محورية في تطور التعليم الإبداعي في المنطقة.

ويتيح التعاون مع كلية لندن للأزياء استقدام الخبرات الأكاديمية لإحدى أكثر المؤسسات العالمية تميزاً في مجال تعليم الأزياء إلى دولة الإمارات. وتُعرف الكلية بصرامتها الأكاديمية ونهجها القائم على البحث العلمي، واندماجها العميق مع الصناعات الإبداعية، حيث تقدم معايير تعليمية عالمية في مجال الأزياء. وبصفتها جزءاً من جامعة لندن للفنون، تركز الكلية على تعليم الأزياء عبر مجالات التصميم وإدارة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب ارتباطها الوثيق بالقطاع، بما يوفر للطلاب تجارب تعليمية تعكس الممارسة الإبداعية الواقعية.

وتجمع هذه الشراكة بين الحضور الواسع والريادة التعليمية لمجموعة جيمس للتعليم، وتراث كلية لندن للأزياء الأكاديمي العريق، وتفاعلها مع القطاع، ومصداقيتها الإبداعية، لتقديم نهج معاصر وتجريبي في تعليم الأزياء عبر طيف واسع من التخصصات الإبداعية. ومن خلال دمج كل من الإبداع العملي والتعليم التجاري المتوافق مع متطلبات القطاع، تهدف الشراكة إلى إعداد الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي، وبناء مسارات مهنية احترافية، واستكشاف فرص ريادة الأعمال في القطاع الإبداعي، بما يردم الفجوة بين التعليم التقليدي والتطبيق العملي في العالم الحقيقي.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تتمثل رؤيتنا طويلة الأمد في جيمس للتعليم في إعداد طلابنا ليس فقط للالتحاق بالجامعات، بل أيضاً لتحقيق النجاح في قطاعات ووظائف المستقبل. وتتيح لنا شراكتنا مع كلية لندن للأزياء استقدام أفضل الخبرات الإبداعية العالمية إلى منظومة التعليم في دولة الإمارات. ونسعى معاً إلى تزويد الطلاب بتجارب تعليمية تتسم بالملاءمة وترتكز على التطبيق العملي الواقعي، بما يؤهلهم لمسارات التعليم العالي والمسارات المهنية في الصناعات الإبداعية".

من جهته، قال شابير أسلم، مدير إدارة الشراكات الدولية في كلية لندن للأزياء: " تمثل شراكتنا مع مجموعة جيمس للتعليم خطوة مهمة في إطار جهودنا لتوسيع فلسفتنا التعليمية في المنطقة. ويمثل هذا التعاون أول شراكة أكاديمية رسمية لنا في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تتيح لنا العمل عن كثب لتطوير تجربة تعليمية مصممة خصيصاً، تجمع بين العمق الأكاديمي والارتباط الوثيق بمتطلبات القطاع، مع الاستجابة لاحتياجات الطلاب والاقتصاد الإبداعي الأوسع".

وكجزء من المرحلة الأولى من هذا التعاون، سيعمل كل من جيمس للتعليم وكلية لندن للأزياء على استكشاف فرص لإطلاق برامج تعليمية قصيرة ومتخصصة، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

نبذة عن جامعة لندن للفنون - UAL:

جامعة لندن للفنون تعد من أبرز المؤسسات التعليمية العالمية في مجال الفنون والإبداع، حيث تقوم بإلهام وتطوير المواهب الإبداعية عبر ست كليات متميزة ذات تاريخ وهويات فريدة، تشمل: كلية كامبرويل للفنون، كلية سانت مارتين المركزية، كلية تشيلسي للفنون، كلية لندن للاتصال، كلية لندن للأزياء، وكلية ويمبلدون للفنون.

ومن خلال أربعة معاهد متخصصة، تضم الجامعة معهد AKO لرواية القصص، معهد UAL للحوسبة الإبداعية، معهد UAL لفك الاستعمار في الفنون، ومعهد UAL للموضة والنسيج والتكنولوجيا، ما يعزز الابتكار ويخلق فرصًا فريدة للبحث والتعلم التطبيقي.

منذ تأسيسها عام 1842، ظلت الجامعة رائدة في وضع معايير التعليم الإبداعي، وقد حصلت على المرتبة الثانية عالميًا في الفن والتصميم للعام السابع على التوالي حسب تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصص 2025، ما يعكس التزامها بتقديم تعليم إبداعي رائد عالميًا في مجالات الفن، التصميم، الموضة، الاتصال، الإعلام، وفنون الأداء.

يقود أساتذة الجامعة والممارسون المبدعون عملية التعلم من خلال البحث والابتكار والتعاون مع القطاع، ويعملون جنبًا إلى جنب مع الطلاب لتمكينهم من بناء مسارات مستقبلية ناجحة. ومن خلال إرث طويل من التأثير والإبداع، تواصل جامعة لندن للفنون مهمة تزويد العالم بالإبداع والمهارات اللازمة لتشكيل مستقبل أفضل.

لمزيد من المعلومات: www.arts.ac.uk

نبذة عن كلية لندن للأزياء - LCF:

كلية لندن للأزياء (LCF) التابعة لجامعة لندن للفنون تعد من أبرز المؤسسات العالمية في التعليم المتخصص بمجالات الموضة والإعلام والتصميم. لأكثر من قرن، قامت الكلية برعاية المواهب الإبداعية من خلال تقديم برامج شاملة تغطي جميع جوانب الموضة، وتمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم الإبداعية والتجريبية.

تعتمد الكلية فلسفة التعليم المفتوح والشامل، وتشجع الطلاب على دراسة الماضي ومساءلة الحاضر، لصياغة أفكار مبتكرة وجريئة تتحدى الأطر الاجتماعية والسياسية. كما توفر لهم المهارات، والفرص، وقبل كل شيء الحرية لتطبيق هذه الأفكار عمليًا.

من مقرها الجديد في East Bank، أحدث منطقة ثقافية في المملكة المتحدة بقلب حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، تقوم الكلية بإقامة شراكات وفتح فرص، وبناء روابط مع المدارس والمجتمع والصناعة في شرق لندن. يضم المقر الجديد جميع الدورات الجامعية والدراسات العليا من مدارس الكلية الثلاثة تحت سقف واحد لأول مرة، مما يعزز قدرتها على الابتكار في استخدام الموضة والإعلام والتصميم لتشكيل الثقافة والاقتصاد والمجتمع.

من خلال هذه الرؤية، تواصل كلية لندن للأزياء مهمتها في تشكيل حياة الطلاب والمجتمع عبر الموضة والإبداع.

لمزيد من المعلومات:

www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-fashion

