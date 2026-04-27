دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت "جونسون كونترولز"، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإدارة الأداء الحراري ودعم استمرارية الأداء في الأبنية والمرفقات، النقّاب اليوم في دولة الامارات عن "بالانسد كولينغ" Balanced Cooling، وهو الحل المصمم خصيصاً للمباني المتصلة بأنظمة التبريد المركزية، بهدف معالجة انخفاض فرق الحرارة والتي تعرف بـ " Delta T" وبالتالي تحسين أداء التبريد.

ويُقصد بـ Delta T الفرق بين درجة حرارة المياه المبردة عند دخولها إلى نظام تبريد المبنى وخروجها منه. وعندما ينخفض هذا الفرق عن المستويات المستهدفة، لا يتمكن النظام من نقل الحرارة بالكفاءة المطلوبة. وقد يحدث ذلك نتيجة الضخ الزائد أو عدم ضبط الصمامات بالشكل المثالي. ونتيجة لذلك، يتطلب توفير مستوى التبريد نفسه تدوير كميات أكبر من المياه، مما قد يؤدي إلى زيادة طاقة الضخ، والتأثير في توازن النظام، وتعريض مالكي المباني لرسوم إضافية. ويساهم حل Balanced Cooling بشكل كبير في تحديد هذه التحديات ومعالجتها من خلال تحديث الصمامات الذكية والمراقبة الفورية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحكم الذكي.

ويعالج Balanced Cooling انخفاض Delta T على نطاق واسع. واستناداً إلى الاختبارات الأولية لدى العملاء، يحقق الحل نتائج تشمل خفض الرسوم الإضافية المرتبطة به بما يصل إلى 100%، وتقليل طاقة الضخ بما يصل إلى 40%، والحدّ بشكل ملموس من شكاوى شاغلي المباني بشأن مستويات التبريد في المنشآت التي تعمل بصورة مستمرة.

وقال طارق حسن، المدير المساعد للاستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جونسون كونترولز": "لا يزال انخفاض Delta T أحد أكثر أوجه زيادة الكلفة في المباني المتصلة بأنظمة التبريد المركزية. وقد تم تطوير Balanced Cooling لتجاوز المعالجات الجزئية، من خلال الجمع بين الرؤية الواضحة لأداء النظام، والتشخيص الذكي، والإجراءات التصحيحية المستهدفة ضمن حل متكامل واحد. والنتيجة هي نهج أكثر فاعلية لخفض طاقة الضخ، وتخفيض الرسوم، وتحسين أداء التبريد باستخدام البنية التحتية القائمة في المباني".

حل يواكب احتياجات المباني المتصلة بأنظمة التبريد المركزية في دولة الإمارات

ويمكن أن يؤدي انخفاض Delta T إلى تكاليف يُمكن تفاديها، وأوجه عدم كفاءة في الأنظمة، وانخفاض في مستويات الراحة لدى شاغلي المباني المتصلة بأنظمة التبريد المركزية في دولة الإمارات. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء اعتبار المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحديث أنظمة تبريد المناطق جزءاً رئيسياً من برنامج التبريد الفعّال، والتوقعات بوصول نسبة انتشار تبريد المناطق في دبي إلى 40% بحلول العام 2030.

وقد تم تصميم Balanced Cooling خصيصاً لمساعدة مالكي المباني ومشغّليها على معالجة انخفاض Delta T بصورة أكثر فاعلية، مع تحسين توازن النظام، وإدارة الأداء الحراري، ورفع كفاءة الأداء العام. كما يدعم تصميمه السهل التحديث والقابل للتشغيل المباشر التكامل مع أنظمة التهوية وتكييف الهواء وأنظمة إدارة المباني القائمة، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للمباني السكنية والفندقية والمكتبية المشغولة، حيث يجب تحسين أداء التبريد بكفاءة ودقة وبأقل قدر ممكن من التعطيل.

من المعالجات الموضعية إلى التصحيح القابل للقياس

كما يساعد Balanced Cooling مالكي المباني على تجاوز التعديلات التفاعلية من خلال توفير رؤية أوضح لأداء النظام، ومسار أكثر دقة للتصحيح. ويدعم ذلك أداء تبريد أكثر استقراراً، وتوازناً أفضل للنظام، وتشغيلاً أكثر كفاءة على المدى الطويل.

ويُضاف Balanced Cooling إلى محفظة "جونسون كونترولز" الأوسع في مجال التبريد في دولة الإمارات، مكملاً حلولها المتقدمة في المبردات، وحلول التبريد كخدمة Cooling as a Service (CaaS)، وأنظمة التحكم الرقمية في المباني. وتعزز هذه القدرات مجتمعة ريادة "جونسون كونترولز" في قطاع التبريد على مستوى المنطقة، وقدرتها على مساعدة العملاء في تحسين الكفاءة ورفع كفاءة الأداء وبناء بيئات أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

لمعرفة المزيد: https://me.johnsoncontrols.com/

