شهد منتدى جورجيا الدولي للعقارات 2026 مشاركة واسعة من قيادات حكومية وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب وفد دولي من المستثمرين وخبراء القطاع.

استعرض أبرز المطورين العقاريين في جورجيا، وهم آرتشي، ونكست بروبرتي، وبيوغرافي ليفينغ، مجموعة من مشاريعهم الرئيسة، وبحثوا مع المستثمرين الدوليين فرص النمو المتاحة في قطاعي العقارات والسياحة.

الإمارات العربية المتحدة: مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاعي العقارات والسياحة، تواصل جمهورية جورجيا ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية صاعدة على خريطة الأسواق العالمية، وذلك في أعقاب انعقاد "منتدى جورجيا الدولي للعقارات 2026" في العاصمة تبليسي، والذي جرى خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري.

وشهد المنتدى حضور معالي إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا وعدد من القيادات الحكومية، إلى جانب مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري، ومستثمرين من مختلف الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع فرص الشراكة ضمن المشاريع العقارية والسياحية التي تشهد نمواً متسارعاً في البلاد.

وجاء تنظيم المنتدى دعم من حكومة جورجيا و من قبل رابطة الأعمال في جورجيا بالشراكة مع شركات التطوير الرائدة آرتشي جروب، نكست بروبرتي، بيوغرابي ليفينغ، ليشكل منصة تجمع بين أولويات السياسات الاقتصادية للدولة واستراتيجيات التوسع في القطاع الخاص، بما يعزز تكامل الجهود لدفع النمو وجذب الاستثمارات النوعية.

وتزامن انعقاد المنتدى في ظل تنامي اهتمام المستثمرين من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالسوق الجورجي وما يضمه من مشاريع واعدة في قطاعات العقارات والضيافة والسياحة، خاصة مع الإطار الحوكمي والتشريعي الذي تفرضه الحكومة لحماية المستثمرين، ما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي ورمزاً للاقتصاد المنفتح على الاستثمار الدولي.

وإلى جانب ذلك ترسخ جورجيا مكانتها كبوابة اقتصادية استراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول رابطة الدول المستقلة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى سوق يضم نحو 2.3 مليار نسمة، الأمر الذي يدعم طموحاتها لتكون مركزاً إقليمياً للنمو والاستثمار.

وبحسب بيانات حكومية رسمية، سجل الاقتصاد الجورجي متوسط نمو سنوي بلغ 9.2% خلال السنوات الأربع الماضية، فيما حقق قطاع السياحة متوسط نمو سنوي قدره 23.9% على مدى السنوات الست الأخيرة، كما أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 533.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، أي ما يقارب ضعف مستواه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتنظيمية في البلاد.

وفي هذا السياق أكد معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جمهورية جورجيا على أن المنتدى يعكس تنامي حضور بلاده على خريطة الاستثمار الإقليمي، قائلاً: " يعتبر هذا المنتدى منصة دولية رائدة لقطاع العقارات، ودليلاً إضافياً على المكانة التي تتبوؤها جورجيا كوجهة استثمارية في المنطقة، ويعود هذا التقدم إلى الجهود التي تضعها البلاد في بناء بيئة وطنية قوية تتميز بمناخ استثماري جاذب، وتوفير سياسات اقتصادية منفتحة، وفرض نظام ضريبي مخفّض، الأمر الذي يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو والتوسع."

وشهد المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة مستثمرين دوليين ومتخصصين في القطاع العقاري وممثلين عن الجهات الحكومية وخبراء من مختلف القطاعات، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومشاريع البنية التحتية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

وركّزت جلسات العمل على وضوح الأطر التنظيمية، وجاهزية المشاريع، وتطوير الشراكات الاستثمارية، فيما عكست المشاركة الواسعة من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط تنامي العلاقات الاستثمارية بين جورجيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن بين شركات التطوير المشاركة، استعرضت شركة آرتشي، أكبر مطور عقاري في جورجيا بحصة سوقية تبلغ 18%، مجموعة من مشاريعها الرئيسة، من بينها مشروع جراند أفنيو الذي يُعد أكبر مشروع تطوير حضري في العاصمة تبليسي، كما عرضت الشركة حقوقها الحصرية لتطوير المنطقة المحيطة ببحيرة سيوني، والتي تشمل مشروع منتجع وسبا لو ميريديان سيوني ليك، الواقع بالقرب من متنزه تبليسي الوطني على ارتفاع 1,100 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتزامن الحدث مع واحتفاء آرتشي بمرور عشرين عاماً على تأسيسها؛ حيث عرضت خلال المنتدى تاريخ إنجازاتها الحافل والذي شمل أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المشاريع، ووفّرت مساكن لأكثر من 52 ألف فرد، كما سلّمت 55 مشروعاً، إلى جانب 31 مشروعاً قيد التطوير، مؤكدة التزامها بمعايير الجودة والابتكار في مختلف مراحل العمل.

وحتى اليوم، استقطبت الشركة مشاريع أكثر من 12 ألف مستثمر من 34 دولة، مع تأكيدها استمرار تركيزها على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدمات دعم استثماري وإدارة أصول مصممة خصيصاً للمستثمرين من المنطقة.

وفي هذا الإطار قال إيليا تسولايا، مؤسس ورئيس مجلس الإشراف في آرتشي:"أبرز المنتدى التطور المستمر لسوق العقارات في جورجيا ضمن إطار يقوم على الحوكمة والشفافية والتخطيط طويل الأمد، وقد شكّل فرصة لاستعراض حجم القطاع ومستوى معاييره وسجله التشغيلي، إلى جانب تعزيز الحوار مع المستثمرين الدوليين، ولا سيما من دول الخليج، الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو المستدام في أسواق منظمة وواضحة".

وجاءت مشاركة شركة نكست بروبرتي لتسلّط الضوء على عدد من مشاريعها البارزة، من بينها تبليسي أورينتال وتبليسي داونتاون، إلى جانب استعراض خطط توسّعها التي تشمل 15 مشروعاً موزّعة بين كل من تبليسي، وباتومي، ودبي، وكينيا وإسبانيا.

وأكدت الشركة حضورها المتنامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال فرق مبيعات ناطقة باللغة العربية، وحزمة متكاملة من الخدمات التي ترافق المستثمر في مختلف مراحل الاستثمار.

وتضم محفظة الشركة مستثمرين من أكثر من 65 دولة، فيما تجاوز إجمالي المساحات التي طوّرتها مليون متر مربع من المشاريع السكنية والتجارية، في مؤشر يعكس دورها المتنامي في تعزيز الروابط الاستثمارية بين جورجيا وأسواق الخليج، كما ترتبط الشركة بشراكات مع علامات فندقية عالمية مثل: راديسون وويندام، ما يدعم تطبيق معايير دولية في التصميم والتطوير وإدارة الأصول.

وأخيراً عرضت بيوغرابي ليفينغ مجمّعاتها السكنية الحديثة في تبليسي، التي تعتمد على التصاميم الفريدة، والقيمة طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين، وقال فازيل بخاكادزه، الرئيس التنفيذي للشركة معلّقاً على المشاركة: "لم يعد المستثمر الدولي يقيّم العقارات بناءً على الموقع فقط، بل على جودة البناء والمعايير التي تقوم عليها المشاريع، وفي بيوغرابي ليفينغ، نلتزم منذ البداية بتطبيق معايير عالمية."

وأضاف: "نعمل بالتعاون مع شركاء دوليين معتمدين في مجالات الهندسة والتقنيات، من بينهم أنظمة المصاعد شنايدر ، والحلول المعمارية شووكو، إلى جانب مواد واجهات عالية الجودة والكفاءة من شركة إن بي كيه، بما يضمن السلامة والمتانة والكفاءة التشغيلية على المدى الطويل".

وأشار إلى أن تزايد اهتمام المستثمرين من دول الخليج والأسواق الدولية يضع على عاتق الشركة مسؤولية مضاعفة، قائلاً:

"مع تنامي الطلب من الأسواق الإقليمية والعالمية، نحرص على مواكبة هذا الاهتمام من خلال تطوير مشاريع تلبي المعايير الدولية وتحافظ على قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل".

واختُتم المنتدى بتأكيد أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين، في خطوة تعكس الزخم المتصاعد نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وترسيخ موقع جورجيا كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار العقاري المستدام.

نبذة عن آرتشي:

تعد شركة آرتشي المطوّر العقاري الأول في جورجيا، تبتكر بيئات سكنية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الراقي والراحة وجودة التنفيذ، وتمتاز مشاريعها بطابع عصري بسيط واهتمام دقيق بالتفاصيل، ما يضمن تحقيق توازن بين الحداثة والاستدامة، ويجري تطوير كل مشروع كوحدة سكنية متكاملة، تتضمن تصاميم عملية، وتشطيبات عالية الجودة، وعناصر راحة تلبي متطلبات الحياة اليومية، ومن خلال رفع معايير التطوير السكني باستمرار، تسهم أرتشي في إنشاء مجتمعات سكنية تحافظ على جاذبيتها وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل.

تحتفي آرتشي بمرور عشرين عاماً على تأسيسها في عام 2026، مثبتةً مكانتها كمعيار للتميّز في منطقة القوقاز، فمنذ انطلاقها عام 2006، يشمل تاريخ إنجازاتها أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المشاريع، وفّرت من خلالها مساكن لأكثر من 52 ألف فرد، كما سلّمت 55 مشروعاً، إلى جانب 31 مشروعاً قيد التطوير، مؤكدة التزامها بمعايير الجودة والابتكار في مختلف مراحل العمل.

علامة تجارية عالمية موثوقة، نجحت أرتشي في استقطاب أكثر من 12 ألف مستثمر من 34 دولة، وتعتمد الشركة تقنيات متقدمة في كفاءة الطاقة لضمان توافق جميع مشاريعها مع أعلى المعايير الدولية.

وتعزّز الشركة ثقة المستثمرين من خلال بيانات مالية مدققة من قبل ديلويت، إضافة إلى توفير خدمات دعم استثماري مخصصة وإدارة أصول متكاملة، وتحقق مشاريع آرتشي عوائد استثمارية تنافسية تصل إلى 10.8%، مع عائد إيجاري يبلغ 11.8%، إلى جانب نمو في القيمة الرأسمالية يصل إلى 42.5% للأصول المطوّرة.

نبذة عن بيوغرابي ليفينغ:

تُعد شركة بيوغرابي ليفينغ شركة تطوير عقاري مقرها جورجيا، تركّز على إنشاء مجتمعات سكنية عصرية تجمع بين التصميم الحديث والوظائف العملية وأنماط الحياة المتكاملة، وتتخذ الشركة من العاصمة تبليسي مقراً لها، حيث تطوّر مشاريع حضرية عالية الجودة تلبي احتياجات السكان المحليين والمشترين الدوليين، مع تركيز خاص على جودة التصميم المعماري، وقابلية العيش، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وتأسست بيوغرابي ليفينغ من خلال شراكة بين مجموعتين استثماريتين جورجيتين رائدتين، ما يتيح لها الجمع بين المعايير الدولية والخبرة العميقة بالسوق المحلي. وترتكز محفظة الشركة على تطوير مشاريع سكنية مدروسة في مواقع استراتيجية، تتميز بتصاميم ذكية، ومرافق عالية المستوى، ومساحات تعزز مفهوم المجتمع وجودة الحياة.

وتعتمد الشركة نهجاً يقوم على التطوير المستدام وجودة التنفيذ وابتكار بيئات سكنية متكاملة بعناية، وبما يعزز مكانتها كمطور عقاري حديث يسهم في دعم التحول العمراني المتسارع في مدينة تبليسي وتطوير مشهدها الحضري.

نبذة عن شركة نكست

تُعد شركة نكست علامة دولية في مجال التطوير العقاري، تنفّذ مشاريع مبتكرة ومتميزة في كلٍّ من جورجيا، ودولة الإمارات العربية، المتحدة، وكينيا، وإسبانيا.

وتضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع التي تشمل مساكن فندقية بعلامات عالمية من فئة خمس نجوم، ومنتجعات، وشققاً فندقية، وفللاً، ووحدات سكنية للأعمال، ويتم تطوير هذه المشاريع بالشراكة مع علامات ضيافة عالمية رائدة، من بينها مجموعة فنادق راديسون، وفنادق ومنتجعات ويندام ، وقد حصدت الشركة العديد من الجوائز الدولية المرموقة التي تعكس حجم إسهامها وتأثيرها في قطاع التطوير العقاري.

وتحرص نكست على تصميم مشاريعها وفق رؤية استثمارية طويلة الأجل، مع التركيز على الوجهات السياحية والأسواق الحضرية سريعة النمو، حيث يستمر الطلب المرتفع على العقارات عالية الجودة، كما تتيح الشركة للمستثمرين فرصة تملك وحدات ضمن فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم، ما يوفّر عائداً مستقراً، إلى جانب خدمات إدارة متكاملة تتولاها فرق متخصصة.

وتعمل الشركة حالياً في ثلاث قارات وست مدن، مستقطبة مستثمرين من أكثر من 65 دولة، وإلى جانب ذلك تدعم نكست المبادرات الثقافية والرياضية ومشاريع تنمية المجتمع.

وتتمثل رسالة الشركة في الإسهام ببناء مدن المستقبل، من خلال تطوير مشاريع معمارية مبتكرة تنسجم مع البيئة المحلية وتسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.

