عمّان، الأردن: أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تجديد الاتفاقية التي تجمعها مع خطوط "إنديجو"، التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي وأكثرها تفضيلاً في الهند، كما تعتبر واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

وبموجب الاتفاقية المجددة التي تم توقيعها والإعلان عنها على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2026، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الفحص من نوع (C) لطائرات أسطول خطوط "إنديجو"، إلى جانب تنفيذ عمليات التأهيل اللازمة لانتقال الطائرات بين شركات الطيران وإعادتها بعد انتهاء عقود التأجير، فضلاً عن خدمات أعمال الطلاء لطائرات إيرباص من طراز A320neo.

وتعكس اتفاقية الصيانة المجددة مع خطوط "إنديجو" مكانة "جورامكو" كشريك موثوق لكبرى شركات الطيران العالمية في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، في الوقت الذي ستسهم فيه بتعزيز حضور الشركة المتنامي على مستوى منطقة جنوب آسيا.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "يعكس تعاوننا المتواصل مع خطوط إنديجو رؤيتنا المشتركة التي ترتكز على التميز التشغيلي والكفاءة وتحقيق الجدوى الاستراتيجية طويلة المدى. كذلك، فإن هذا التعاون يبرهن على إمكاناتنا وقدرتنا في جورامكو على تقديم حلول صيانة موثوقة وبجودة عالية مع مستوى متميز من الأداء لأساطيل الطائرات الحديثة، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية ذات النمو المتسارع."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

