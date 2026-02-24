عمّان، الأردن – استضافت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مؤخراً في مقرها، وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية، برئاسة رئيسها، عمر الحصري، وبمشاركة معاوني رئيس الهيئة، الأستاذ عبدالباري الصاج، والأستاذ سامح عرابي.

وكان في استقبال الوفد الزائر، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري، وإلى جانبه عدد من فريق الإدارة العليا.

وشهدت الزيارة التي مثلت محطة مهمة لخدمة الرؤية الأردنية السورية إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطيران المدني وكل ما يتعلق به، وإلى توسيع أفق الشراكة بين المؤسسات المعنية بالقطاع في البلدين.

وتناولت الزيارة بحث إمكانات التعاون في مجالات هندسة وصيانة الطائرات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية والكفاءات، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة المستقبلية بما يسهم في تعزيز التكامل الأردني السوري في هذه المجالات، وبما ينعكس على دعم استدامة قطاع الطيران المدني بالتماشي مع المتطلبات التشغيلية والمعايير التنظيمية الحديثة.

كذلك، فقد شملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق جورامكو ومنشآتها، واطلع أعضاء الوفد الزائر في إطارها على البنية التحتية المتقدمة التي تتميز بها جورامكو، والتي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 طائرة، وأكاديمية جورامكو -الذراع التعليمي للشركة-، كما اطلع الوفد على منظومات العمل الهندسية، والخدمات اللوجستية المتخصصة التي تقدمها الشركة لأساطيل الطيران التجاري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران – قسم الهندسة، فريزر كوري: "نعتز باستضافة وفد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في زيارته التي تشير لأهمية التكامل بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات الفنية في تطوير منظومة طيران مدني مستدامة وآمنة. ونحن في جورامكو وبحكم خبرتنا الطويلة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وفي بناء الكفاءات الهندسية في هذا المجال، نتطلع لتأدية دور محوري نساهم عبره بتعزيز جاهزية البنية الفنية الداعمة لخطط تطوير الطيران المدني في المنطقة، كما نواصل وضع بصمتنا في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي موثوق لخدمات الصيانة المتقدمة."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

ولمزيد من المعلومات حول شركة "جورامكو"، يرجى زيارة الروابط التالية:

موقع الشركة الإلكتروني: https://www.joramco.com.jo/

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Joramco

صفحة الفيسبوك لأكاديمية "جورامكو": https://www.facebook.com/Joramco.academy

صفحة الانستغرام: https://instagram.com/joramco.academy?utm_medium=copy_link

صفحة لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/Joramco

صفحة تويتر: https://twitter.com/joramco?lang=en

-انتهى-

#بياناتشركات