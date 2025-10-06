الظهران، المملكة العربية السعودية: اختارت شركة جوجل المنصة السعودية لاهنت، المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحكومية GovTech، للانضمام إلى برنامج Growth Academy: AI for GovTech 2025، ضمن 24 شركة ناشئة على مستوى العالم تم اختيارها لدعم الابتكار في القطاع الحكومي.

ويأتي هذا الانضمام بعد مسيرة شهدت خلالها لاهنت التخرج من عدة برامج بارزة مثل مسك الانطلاق، CODE Tech Founders، وسنابل 500 لتؤكد مكانتها كأحد أبرز اللاعبين الصاعدين في مجال التكنولوجيا الحكومية بالمنطقة.

وقال أحمد صابر، الرئيس التقني لشركة لاهنت، إن انضمام الشركة إلى مسرّعة جوجل يمثل خطوة نوعية لدعم خططها التقنية والتشغيلية، مشيراً إلى أن المنصة تقدم اليوم أكثر من 60 خدمة حكومية رقمية، تستفيد منها أكثر من 200 شركة من مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى الشركات الكبرى.

وأضاف صابر أن لاهنت تركز على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لتقليص زمن إنجاز المعاملات الحكومية ورفع مستوى الشفافية والأمان.

يُذكر أن شركة لاهنت قد حصلت على 4 شهادات ISO، كما إنها مقدم خدمات ذكاء اصطناعي معتمد من سدايا وحاصلة على وسم واعي لمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن لاهنت

تأسست لاهنت عام 2023 في الدمام، وتهدف إلى أن تكون المنصة الأولى لأتمتة الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة القطاعين العام والخاص.

