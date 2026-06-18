القاهرة : - أكد الدكتور علي يحيى، المدير العام لمصر وشمال أفريقيا بشركة جمجوم فارما، أن مشاركة الشركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026 تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في واحدة من أهم المنصات الصحية بالقارة الأفريقية، والتي تمثل فرصة مهمة لاستعراض قدرات الشركة في تقديم حلول دوائية مبتكرة وعالية الجودة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والجهات الفاعلة في القطاع الصحي.

وأوضح يحيى أن جمجوم فارما تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا لعملياتها في المنطقة، ليس فقط لما تمثله من سوق دوائي واعد، ولكن أيضًا باعتبارها قاعدة صناعية متطورة قادرة على خدمة السوق المحلي والأسواق الأفريقية. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى ما تمتلكه مصر من كوادر مؤهلة وبنية تحتية قوية، فضلًا عن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الدواء خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هيئة الشراء الموحد تلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية من خلال تعزيز الإتاحة المستدامة للدواء، ورفع كفاءة الإنفاق، ودعم جهود توطين الصناعات الصحية وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة بما يواكب المتغيرات المستقبلية.

وفي إطار التزامها بتعزيز التصنيع المحلي، أشار يحيى إلى أن مصنع جمجوم فارما في مصر يُعد من أبرز استثمارات الشركة في المنطقة، حيث تم إنشاؤه وفق أعلى معايير التصنيع الدوائي العالمية باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار وعلى مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع. ويضم المصنع ثلاثة خطوط إنتاج حديثة للكبسولات والأقراص والقطرات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75 مليون وحدة سنويًا، كما يوفر أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة.

وأكد أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية في السوق المصري من خلال تنمية محفظتها الدوائية لتتجاوز 50 مستحضرًا خلال العامين المقبلين، مع التركيز على المجالات العلاجية ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى علاجات أمراض العيون والأمراض الجلدية.

وأشار إلى أن جمجوم فارما تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى نحو 1.25 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وهو ما يعكس استراتيجية النمو المستدام التي تتبناها الشركة في السوق المصري، مدعومة بالاستثمار المستمر في التصنيع والتوسع التجاري.

وأضاف أن الشركة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويدعم خطط التوسع التصديري، إلى جانب العمل على الحصول على المزيد من الاعتمادات الإقليمية التي تعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن جمجوم فارما تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في قطاع الدواء المصري والإقليمي من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية، بما يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحسين وصول المرضى إلى حلول دوائية عالية الجودة.

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