دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جمبو للإلكترونيات"، الشركة الرائدة في توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات التكنولوجية في الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "أدميرال للأجهزة والإلكترونيات"، العلامة التجارية الأمريكية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وذلك لتعزيز حضور "مجموعة جمبو" المتنامي في قطاع الأجهزة المنزلية الذي يشهد توسعاً سريعاً.

تشمل مجموعة منتجات أدميرال الرئيسية للأجهزة المنزلية (MDA) التي أطلقتها "جمبو للإلكترونيات" هذا الشهر منتجات متطورة مثل مكيفات الهواء والثلاجات والفريزرات والمبردات والغسالات وغسالات الصحون وموزعات المياه. ستتوفر هذه المنتجات من خلال قنوات البيع المتعددة المختارة وتجار التجزئة المستقلين وموقع "جمبو" للتجارة الإلكترونية www.jumbo.ae، يليها التوزيع في متاجر التجزئة بدءاً من أكتوبر 2024.

وفي تعليقه على الشراكة، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة "جمبو للإلكترونيات المحدودة": "تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع "أدميرال للأجهزة" خطوة هامة نحو تعزيز مجموعة منتجاتنا في قطاعات المطبخ والغسيل والترفيه المنزلي. وبينما تحتفل "جمبو للإلكترونيات" بمرور 50 عاماً على تأسيسها في المنطقة، فإن هذا التعاون يوسع محفظة التوزيع لدينا، مما يوفر للعملاء مجموعة أوسع من المنتجات عالية الجودة. وتتماشى مجموعة "أدميرال" الموفرة للطاقة بشكل مثالي مع رؤيتنا لتعزيز الاستدامة في الحياة اليومية، ودعم أهداف الاستدامة لرؤية الإمارات 2030."

من جانبه، قال فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة "أدميرال للأجهزة والإلكترونيات": "بصفتنا شركة رائدة عالمياً في مجال الأجهزة والإلكترونيات مع تراث يمتد لما يقرب من قرن من الزمان، تفخر "أدميرال" بمجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية حيث تمتزج التكنولوجيا بسلاسة مع التصميم والوظائف ذات المستوى العالمي، مما يسهل حياة المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال شراكتنا مع "جمبو للإلكترونيات"، نهدف إلى تحقيق تقدم سريع في سوق السلع الاستهلاكية المزدهر في الإمارات العربية المتحدة. وسيساعدنا حضور "جمبو" القوي في السوق في قطاعي الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا على تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وتلبية احتياجات العملاء المتميزين في الإمارات العربية المتحدة."

اختارت "جمبو" و"أدميرال" بشكل استراتيجي دخول سوق السلع الاستهلاكية المعمرة، الذي يقدر حجمه بأكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي، وفقاً لتقرير GFK Neuron لعام 2023. وتشتهر "أدميرال"، العلامة التجارية المعترف بها عالمياً والتي تتمتع بخبرة تصل إلى 100 عام تقريباً، بابتكاراتها والتزامها بالجودة في الأجهزة المنزلية. وقد صُممت منتجاتها لمزج التكنولوجيا المتقدمة مع الوظائف العملية، مما يوفر للمستهلكين حلولاً موثوقة وموفرة للطاقة. وستتم خدمة مجموعة منتجات "أدميرال" الكاملة التي تقدمها "جمبو للإلكترونيات" من قبل "جمبو سيرف"، وهي شركة رائدة في الإمارات العربية المتحدة في مجال خدمات ما بعد البيع حاصلة على شهادة ISO 9001.

سيمكن هذا التعاون مع "جمبو للإلكترونيات" شركة "أدميرال" من تعزيز حضورها في السوق في الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه سيساعد "مجموعة جمبو" على تنويع محفظة منتجاتها بشكل أكبر، مما يوفر المزيد من الخيارات والقيمة لعملائها.

تمثل هذه الشراكة إنجازاً آخر في تاريخ "مجموعة جمبو" الطويل كشركة رائدة في مجال بيع الإلكترونيات بالتجزئة. واحتفلت "جمبو للإلكترونيات" مؤخراً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، ولديها إرث عريق في تقديم العديد من العلامات التجارية الكبرى للإلكترونيات الاستهلاكية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1975. ويمثل هذا أيضاً تطوراً طبيعياً لـ "مجموعة جمبو" كجزء من استراتيجيتها متعددة العلامات التجارية والقنوات، والتي قدمت باستمرار قيمة كبيرة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة على مر السنين.

نبذة عن شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة (ذ.م.م)

تأسست شركة "جمبو للإلكترونيات المحدودة" في عام 1973، وهي واحدة من أقدم شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم تجربة بيع بالتجزئة متعددة القنوات. يوفر هذا المفهوم تجربة فائقة وعروضاً مخصصة لأحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر الفعلية عبر موقع jumbo.ae. تأسست "مجموعة جمبو" على يد السيد مانو تشابريا الراحل، وهي مجموعة أعمال متنوعة رسخت إرثاً من الثقة والاستقرار على مدى أكثر من 50 عاماً من وجودها. تقدم "جمبو" للبيع بالتجزئة متعدد القنوات أفضل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والمسارح المنزلية والكاميرات والألعاب ومنتجات أسلوب الحياة والإكسسوارات وخدمات الاتصالات. "جمبو" هي الشريك الاستراتيجي للعلامات التجارية الراقية مثل "سوني" و"بلاي ستيشن" و"دايسون" وأجهزة "هايسنس". تمتلك "جمبو للإلكترونيات" 17 متجراً في جميع أنحاء الإمارات وتدير متاجر امتياز لشركات "سوني" و"دايسون" و"دو" للاتصالات.

نبذة عن شركة أدميرال الأمريكية

"أدميرال للأجهزة" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "أدميرال الأمريكية". تأسست الشركة في شيكاغو، إلينوي في عام 1934 على يد رجل الأعمال الأمريكي روس سيراجوسا. وقد بنت علامة "أدميرال" التجارية سمعة عالمية في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية عالية الجودة. تنوعت الشركة في حلول الطاقة النظيفة مع تأسيس "أدميرال للطاقة" في عام 2021. تأسست "أدميرال للتنقل" في عام 2022، وستعمل على توسيع محفظة "مجموعة أدميرال" لتشمل المركبات الكهربائية في الأساطيل التجارية. تقوم "أدميرال للطاقة" بتصميم وبناء أنظمة بيئية متكاملة خالية من الانبعاثات من خلال حلول شحن وتخزين الطاقة.

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