دبي، يؤكد مهرجان سنغافورة لليخوت (SYF) مكانة جنوب شرق آسيا كإحدى أبرز وجهات الإبحار على الساحة العالمية. فبين أرخبيلات الجزر الممتدة من تايلاند وحتى إندونيسيا، والبنية البحرية المتقدمة في سنغافورة وماليزيا، تقدّم المنطقة مشهداً بحرياً متنوعاً يجمع بين الغنى الطبيعي والبنية التحتية المتطورة، يمنح عشّاق الإبحار تجارب متجددة ومتنوعة.

يتمحور خيار ملاك اليخوت في هذه المنطقة حول تجربة متكاملة تجمع بين الراحة، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالملاحة في الأجواء الدافئة. ويزداد الإقبال على اليخوت التي تجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام، والتي تناسب الرحلات السريعة وتجارب الإبحار طويلة الأمد، في توجّه يعكس الاهتمام بالجودة الحقيقية والتصميم المتقن.

لم تكن جنوب شرق آسيا بالنسبة لجلف كرافت محطة جديدة، بل ثمرة مسار طويل من الحضور والتجربة. وقد أسهمت هذه الخبرة المتراكمة في ترسيخ رؤية دقيقة لمتطلبات المنطقة، تجمع بين تحديات المناخ وضرورات التشغيل العملي والموثوقية.

عزّزت جلف كرافت حضورها في القطاع البحري لمنطقة جنوب شرق آسيا منذ عام 2002، بفضل حوضها المخصص لصناعة السفن في جزر المالديف، إذ أسهمت في بناء وتطوير ما يزيد على 80% من أسطول النقل البحري للأرخبيل. لم يقتصر دورها على بناء اليخوت والقوارب، بل رسّخت ثقة متبادلة طويلة الأمد على مستوى القطاع. ويتميز الحوض بتطوير نماذج صُمّمت خصيصًا للبيئات الاستوائية، مع تركيز على أداء ملاحي يجمع بين الكفاءة والاعتمادية.

أما في جنوب شرق آسيا، فقد بنت جلف كرافت شبكة وكلاء قائمة على المعرفة الميدانية بالأسواق المحلية، ما عزز حضور العلامة على نحو مستدام، ووفّر تجربة دعم متواصلة ومتجانسة لمالكي اليخوت والقوارب في المنطقة.

تصمّم جلف كرافت يخوتها على نحو يتناسب مع أسلوب الإبحار في منطقة جنوب شرق آسيا. وانعكس هذا الحضور الطويل في تصاميم جلف كرافت، فطوّرت يخوتها بما ينسجم مع طبيعة الإبحار في المنطقة والارتقاء بتجربة الإقامة على متن اليخت.

وتعكس يخوت "نوماد" هذا التوجّه عبر تصاميم هادئة تمنح الأولوية للتجربة المميزة. توفر المساحات المظللة الرحبة ومناطق الطعام المكيّفة ذات الإطلالات المفتوحة راحة حقيقية على متن اليخت، وتتوزع هذه المساحات بطريقة مدروسة تُبقي البحر حاضراً في تفاصيل الإقامة على متن اليخت.

وتناسب هذه اليخوت بطبيعتها رحلات الإبحار القصيرة والطويلة على مدار العام، بفضل بنائها المتين وتقنياتها المتقدمة التي تمنح شعوراً بالثبات والسكينة، سواء أثناء الإبحار أو عند الرسو.

وفي الوقت نفسه، تواصل يخوت "ماجستي" تعزيز حضورها في المنطقة مع مجموعة واسعة تمتد من اليخوت العائلية إلى اليخوت الفاخرة الفسيحة. وتلبي هذه التصاميم تطلعات المُلّاك الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ، عبر تحقيق توازن مدروس بين مساحات الترفيه المفتوحة وبين الداخل الأنيق الغني بالتفاصيل.

وفي النهج ذاته، يأتي التطور المتجدد ليخوت "أوريكس" و"سيلفركات"، التي ستصل قريباً إلى ماليزيا، استجابةً للطلب المتزايد على قوارب ترفيه مرنة ومتعددة الاستخدام. وتلبي هذه الطرازات الاستخدام العائلي والرحلات الساحلية، بما ينسجم مع طبيعة المياه في جنوب شرق آسيا.

سنغافورة: بوابة استراتيجية في عالم البحار

تؤدي سنغافورة دوراً محورياً ضمن هذا المشهد، إذ تُعد اليوم المركز الأبرز للأنشطة البحرية الترفيهية في المنطقة، إذ تلتقي في سنغافورة خبرة الهواة المحليين مع حضور الشركات والعلامات الدولية المتخصصة في القطاع البحري.

وفي حديثه عن مشاركة جلف كرافت في مهرجان سنغافورة لليخوت، قال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"نشارك هذا العام في مهرجان سنغافورة لليخوت بحضور مميز يضمّ جميع علاماتنا "ماجستي" و"نوماد" و"أوريكس" و"سيلفركات" للمرة الأولى على الإطلاق. وننظر إلى منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها سوقاً رئيسية لنمو أعمالنا خلال السنوات المقبلة، مع فرص واضحة في قطاعات محددة، وفي مقدمتها قوارب الكاتاماران من سلسلة "سيلفركات". ونسعى إلى تعزيز حضورنا في المنطقة عبر شبكات توزيع مدروسة، وطرازات جرى تطويرها بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلي".

تشارك جلف كرافت مع وكلائها في جنوب شرق آسيا في مهرجان سنغافورة لليخوت في سنتوزاكوف خلال الفترة الممتدة من 23 وحتى 26 أبريل الجاري، للتواصل مع مجتمع اليخوت واستعراض طرازاتها من اليخوت وقوارب الترفيه.

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تُعدّ غلف كرافت إحدى الجهات الفاعلة الرئيسة في صناعة القوارب الترفيهية على مستوى العالم، مع خبرات راسخة في تصميم وبناء اليخوت الفاخرة واليخوت وقوارب الترفيه. وتستند هذه الخبرات إلى مرافق تصنيع متقدمة وأحواض بناء سفن حديثة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف. كما تجمع غلف كرافت بين قدراتها التصنيعية وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات البحرية، بما في ذلك خدمات الصيانة وإعادة التجهيز.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 73,000 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي" و"نوماد"، "أوريكس" و"سيلفركات". وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت فاخر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة.

ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم، ويوفّر نموذج التصنيع المتكامل تحكّماً كاملاً في التكاليف والجودة، إلى جانب قدرة فريدة على بناء يخوت فاخرة شبه مخصّصة لعشّاق الإبحار حول العالم.

