أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن ترحيبها بانضمام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز ليمتد إلى منظومة كيزاد. منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز في كيزاد ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج البوليمر الحيوي القابل للتحلل وإعادة التدوير.

يتوافق التزام شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز بالممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة في تصنيع حمض البوليلاكتيك ومنتجاته الثانوية مع رؤية مجموعة كيزاد لتعزيز بيئة عمل صديقة للبيئة ومتقدمة تقنياً كمحرك للتنمية الاقتصادية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز المتطورة 30 ألف طن متري سنوياً، وسيتم تطويرها على مساحة 135 ألف متر مربع كمنشأة متخصصة في إنتاج مادة حمض البوليلاكتيك القابلة للتحلل بيولوجياً والمشتقة من موارد متجددة. ومن المتوقع أن يمثل مشروع جلف بايوبوليمرز اندستريز قفزة نوعية كبيرة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المستدامة، وأن يحفز البحث والتطوير في مجال البوليمرات القابلة للتحلل.

وبالمناسبة، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "سيعزز تطوير منشأة جلف بايوبوليمرز اندستريز من جهود مجموعة كيزاد نحو تحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية فضلاً عن كونه مشروعاً صناعياً واعداً. تُشجع مجموعة كيزاد عمل الشركات الكبرى الرائدة في استخدام التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة وعلى رأسها شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز، وذلك وفي إطار سعينا لتطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترعى الابتكار في القطاع الصناعي عبر إنشاء مجمعات تضم الصناعات المتماثلة والخدمات الداعمة لها."

وأضاف: "يسر مجموعة كيزاد أن ترحب بشركة جلف بايوبوليمرز اندستريز ليمتد ونرتقب جميعاً أن يثمر تعاوننا عن إحداث تأثير إيجابي مستدام على المنطقة وعلى القطاع الصناعي بشكل عام. ونعمل معاً على توحيد جهودنا لريادة الابتكار الصناعي من أجل مستقبل مستدام."

وبدوره، قال هارالد كرول، الرئيس التنفيذي لشركة جلف بايوبوليمرز اندستريز ليمتد: "نحن فخورون بالإعلان عن إنشاء أول مصنع لإنتاج البوليمرات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمثل هذا المشروع محطة فارقة في مسيرة الحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الأساس الأحفوري والتوسع في الاعتماد على البوليمرات الحيوية الصديقة للبيئة كبديل عنها. ونعمل بالتعاون مع عملائنا على خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أقل تلوثاً لكوكبنا."

وأضاف: "تتطلع شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز بشدة إلى التعاون مع مجموعة كيزاد، كونها مركزاً صناعياً واقتصادياً متكاملاً يوفر البيئة المثالية لتطوير مشروعنا."

وبموجب اتفاقية المساطحة لمدة 50 عاماً، ستستفيد شركة جلف بايوبوليمرز اندستريز من موقع كيزاد الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتكاملة الداعمة للنمو والابتكار.

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

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