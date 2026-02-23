PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تشترك جامعة نيويورك أبوظبي مع بيت العائلة الإبراهيمية في تنظيم جلسة سحور عامة ضمن سلسلة "جلسات حوار بيت العائلة الإبراهيمية الرمضانية". تتناول الجلسة محاور الانتماء والصمود وقدرة الأدب على تعزيز الإنسانية المشتركة عبر الثقافات المختلفة.
الحدث: "قصص عن الوطن والذاكرة والإنسانية المشتركة" - جلسة حوار عامة (جلسات حوار بيت العائلة الإبراهيمية الرمضانية)
المشاركون:
- عبدالرزاق قرنح، أستاذ الأدب في جامعة نيويورك أبوظبي، حامل جائزة نوبل للآداب (2021)
- إيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضوة مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب
- أوام أمكبا، نائب عميد الجامعة للفنون، عميد كلية الفنون والإنسانيات، أستاذ الدراما والتحليل الاجتماعي والثقافي (مدير الجلسة)
التوقيت: التاسعة والنصف مساء (موعد السحور) يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الموقع: بيت العائلة الإبراهيمية، جزيرة السعديات، أبوظبي
من تنظيم: جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع بيت العائلة الإبراهيمية، وبدعم من ي. ديفيد وشيريل شارف
جامعة نيويورك أبوظبي:
تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.
