بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، استقبلت الجامعة واحداً من أكبر الفصول الدراسية لطلاب السنة الأولى منذ انطلاقة فرعها في المدينة التعليمية عام 2004.

يضم الفصل الجديد عدداً قياسياً من الطلاب القطريين ضمن دفعة 2028 التي شهدت أعلى مستويات من التنافس في إجراءات القبول على الإطلاق، حيث تقدم أكثر من 2800 طالب بطلبات الالتحاق لشغل 115 مقعدًا متاحًا فقط.

يحمل الطلاب الجدد جنسيات 40 دولة من بينها بوتان وتايلاند لأول مرة في تاريخ الجامعة.

ورحّب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بطلاب السنة الأولى قائلاً: "لقد نجحنا خلال السنوات العشرين الماضية في الحفاظ على أصالتنا. إذ نواصل تقديم تجربة تعليمية استثنائية بالشراكة مع مؤسسة قطر، كما نحافظ، في الوقت عينه، على جوهر وروحية كارنيجي ميلون". وتوجه تريك إلى الطلاب الجدد بالقول: "أيها الطلاب دفعة 2028، لقد بتم أنتم أيضاً جزءاً من هذا الإرث الذي دام 20 عامًا. أهلاً بكم في جامعة كارنيجي ميلون في قطر".

شارك في حفل استقبال الطلاب الجدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وممثلي خريجين الجامعة، وعائلات الطلاب الجدد.

بدأ الطلاب الجدد دراستهم في أحد البرامج الأكاديمية الأربعة التي تقدمها الجامعة، وهي العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات.

نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدى أكثر من قرن، تميزت جامعة كارنيجي ميلون ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون في مختلف فروعها حول العالم. وتتطلع كارنيجي ميلون، وهي جامعة دولية خاصة تتبوأ مكانة بارزة ضمن أفضل الجامعات، إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تتخطى الحدود التقليدية لمحيط الحرم الجامعي وتترك تأثيرًا ملموسًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

افتتحت جامعة كارنيجي ميلون فرعها في دولة قطر عام 2004 بموجب الشراكة مع مؤسسة قطر لتقديم برامج جامعية مختارة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

حتى اليوم، خرّجت جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكثر من 1300 خريج بعد استيفاء شروط التخرج نفسها المعتمدة في الجامعة الأم في بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية. ويدرس حاليًا في جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكثر من 450 طالبًا من 61 دولة مختلفة.

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