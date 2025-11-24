عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة : وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية، وهي أول صيدلية تركيب مرخّصة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار ضمن قطاع الصيدلة. وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الجامعة لدمج التميز الأكاديمي بالتدريب العملي الذي يُعدّ الطلبة للأدوار المهنية المستقبلية ضمن منظومة الرعاية الصحية. وقد وقّع المذكرة كل من الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والدكتور غيّوم صفاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لريفيتا لايف، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتنص الاتفاقية على توفير تدريب ميداني وتطبيقي لطلبة كلية الصيدلة داخل بيئات عمل مهنية متخصصة، بما يتيح لهم التعرّف على ممارسات الصيدلة التحضيرية واتخاذ القرار في سياقات مهنية واقعية. كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة وتنفيذ مشاريع بحثية وابتكارية مشتركة بالتنسيق مع مركز الابتكار بجامعة عجمان لدعم التطوير في مجال التركيبات الدوائية والممارسات الصيدلانية المتقدّمة.

كما تفتح الاتفاقية آفاقًا للتعاون في تنفيذ مبادرات صحية، تسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزز التعلم القائم على الممارسة بين الطلبة.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، " إن إعداد الكوادر المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التميّز العلمي والتطبيق العملي. وتأتي شراكتنا مع صيدلية ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية لتوسّع فرص الطلبة في التعرّف إلى الممارسات الصيدلانية المتقدمة وخوض تجارب تعليمية قائمة على الابتكار. ويؤكد هذا التعاون التزام جامعة عجمان الاستراتيجي بدعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار في مجال الرعاية الصحية."

ومن جانبه، قال الدكتور غيّوم صفاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لريفيتا لايف للتركيبات الدوائية: "تفتخر ريفيتا لايف بشراكتها مع جامعة عجمان لتوفير فرص تدريب عملي تُسهم في إعداد الصيادلة المستقبليين لمواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية الحديث والمتطور. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتطوير علم وممارسة الصيدلة التحضيرية، وتعزيز التميّز الأكاديمي، ودعم الابتكار من خلال مشاريع بحثية مشتركة. ونسعى معًا إلى تأهيل جيل جديد من المتخصصين في علم الصيدلة يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكّنهم من إحداث أثر إيجابي في رعاية المرضى والمجتمع الصحي بشكل عام، انسجامًا مع عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات."

وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعكس جهود جامعة عجمان في تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية تمكّن الطلبة من اكتساب الخبرة العملية وتنمية مهاراتهم المستقبلية.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

نبذة عن ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية

تأسست صيدلية ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية عام 2010، كأول صيدلية تركيبات مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقود مسيرة تطوير الرعاية الصيدلانية المخصّصة التي تلبّي احتياجات كل مريض على حدة. تعمل الصيدلية تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتلتزم بتطبيق معايير ممارسات التركيب الجيد (GMP) لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والفعالية في جميع منتجاتها.

على مدى السنوات، رسّخت ريفيتا لايف مكانتها كمصدر ثقة في مجتمع الرعاية الصحية، من خلال توفير حلول دوائية مبتكرة ومصمّمة خصيصًا لتلبية المتطلبات العلاجية الفريدة لكل حالة. وبفضل التزامها الدائم بالامتثال والابتكار ورعاية المرضى، تواصل الصيدلية دورها الريادي في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

