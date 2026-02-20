وقعت جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى خدمة المجتمع.

حضر مراسم التوقيع الدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء، من جانبهم حضر الدكتور خالد خواجة، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والأستاذ صالح يموت، نائب رئيس الشؤون المالية والإدارية بالجامعة وعدد من المسؤولين.

تهدف هذه المذكرة إلى توحيد وتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، من خلال تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة، وإعداد ونشر الدراسات والأوراق العلمية، وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مع دعم النشر العلمي والفهرسة الأكاديمية وتعزيز الهوية البحثية الدولية للباحثين.

وأكد الدكتور خالد خواجة :"الابتكار لا يولد في المساحات المغلقة. إنه نتيجة مباشرة لتقاطع الخبرات وتكامل المؤسسات. وعندما تتشارك جامعة ومركز بحثي الرؤية نفسها، فإنهما لا يختصران الوقت فحسب، بل يرفعان جودة المعرفة المنتجة" وعقب الدكتور فراس حبّال على اهمية هذه الشراكة قائلًا: "ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها استثمارًا طويل المدى في رأس المال المعرفي، حيث يصبح الباحث محورًا أساسيًا في منظومة الابتكار".

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، وإصدار التقارير والمطبوعات المشتركة، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي والابتكار، بجانب بناء شراكات بحثية محلية ودولية، وتمكين الكوادر البحثية.

ويبرهن هذا التعاون التوجه المشترك وسعي الطرفان لتبادل الخبرات والمعرفة، عن طريق تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة وفق خطط عمل متفق عليها بين الجانبين واعتبار البحث العلمي كرافد أساسي للتنمية المستدامة، في إطار تعاوني يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في رفع التنافسية البحثية والعلمية للدولة.

