أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن انضمامها لعضوية "مجلس التعليم الرقمي"، وهو مجتمع عالمي من المؤسسات المتخصصة بتعزيز الابتكار المستدام وتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي وتطوير القوى العاملة.

ستحظى جامعة خليفة، كعضو في "مجلس التعليم الرقمي"، بميزة الوصول إلى موارد حصرية وفرص تعاونية، وهو ما يُمَكِّنها من التواصل مع المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصين في التعليم الرقمي. ويجمع مجلس التعليم الرقمي، الذي أطلقته شركة "سوبر تشارجر فينتشرز" التي تُعَد أكبر مُسَرِّع للتكنولوجيا التعليمية في العالم، المؤسسات الرائدة وقادة القطاع الصناعي والخبراء لتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد المُبتَكَرَة وتشجيع تبادل المعرفة ودعم الابتكار في قطاع التعليم.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي بجامعة خليفة: "يعكس انضمام جامعة خليفة إلى "مجلس التعليم رقمي" التزام جامعة خليفة المتواصل بالابتكار والتعاون والاعتماد المسؤول على التكنولوجيات الناشئة. وتساهم التكنولوجيات، كالذكاء الاصطناعي، في دعم إسهام جامعة خليفة في أجندة الابتكار بدولة الإمارات، والتي تشمل الهندسة المتطورة والتسويق التجاري للبحوث والدراسات العليا، كما تساهم العضوية في "مجلس التعليم الرقمي" في دعم أولويات جامعة خليفة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتميز التعليمي والابتكار والمشاركة العالمية، وتتيح فرصة الوصول إلى البحوث الدولية والمبادرات الرائدة ومجموعات العمل التعاوني التي تعزز القدرات المؤسسية في التعليم الرقمي وضمان الجودة وتطوير إمكانيات أعضاء الهيئات الأكاديمية".

تؤكد هذه العضوية أيضًا حرص جامعة خليفة على دفع عجلة التقدم في التعليم المسؤول مستقبلًا وإعداد خريجين قادرين على مواجهة عالم يعتمد بشكل متزايد على الرقمنة والمعرفة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

لمحة عن "مجلس التعليم الرقمي":

"مجلس التعليم الرقمي" هو مجتمع عالمي للممارسات أسسته منصة "سوبرتشارجر فينتشرز" بهدف تشجيع الابتكار المستدام وتَبَنِّي الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول والتعاون في قطاع التعليم العالي وتنمية قدرات القوى العاملة على مستوى العالم.

