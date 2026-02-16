أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم،عن إدراج 86% من منشوراتها البحثية خلال عام 2025 في مجلات الربع الأعلى، كما سجلت الجامعة زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد البحوث العلمية المنشورة في أكثر المجلات تأثيرًا على مستوى العالم، بما في ذلك أفضل 1% و5% و10% وفقًا لمؤشر "سايت سكور"، وهو مؤشر عالمي يُستخدم بشكل واسع النطاق لقياس تأثير المجلات العالمية، الأمر الذي يجسد توجهًا مؤسسيًا ثابتًا يرسخ ثقافة البحث العلمي القائم على الجودة.

ارتفعت نسبة البحوث المنشورة في المجلات المصنفة ضمن أفضل 1% من إجمالي الإنتاج البحثي، خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، من 4.3% إلى 8%، وهو ما يعكس تحولًا هيكليًا تجاه تعزيز الأثر البحثي.

وشهد هذا المسار تسارعًا خلال الفترة بين عامي 2023 و 2025، حيث ارتفع عدد المنشورات في أفضل 1% من المجلات بنسبة 156%، وهو ما يشير إلى استمرار التقدّم في الإنتاج البحثي عالي الجودة وليس مجرد ارتفاع مؤقت.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يُؤكد الارتفاع المتواصل في عدد المنشورات عالية التأثير أن جهودنا البحثية لا تزداد في حجمها فقط، بل تكتسب أيضًا عمقًا وأهمية وتأثيرًا عالميًا. نُصمم بحوثنا لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير المعرفة القادرة على إحداث أثر عالمي ودعم التقدم التكنولوجي والإسهام في المجالَين الاقتصادي والاجتماعي. ويعتمد المزيد من الباحثين حول العالم على مخرجات العمل البحثي الذي تُنتجه جامعة خليفة في كل عام، وهو ما يعكس تأثيرنا البحثي المتنامي. ونهدف، من خلال 14 مركزًا بحثيًا متخصصًا وخمس مؤسسات بحثية تركز على قطاعات أساسية في دولة الإمارات والمنطقة،إلى مواصلة جمع أعضاء الهيئات الأكاديمية والطلبة وممثلي القطاع الصناعي والشركاء الدوليين حول أجندات بحثية طويلة الأمد تلبي الأولويات الوطنية".

وعلى صعيد المجلات المصنفة ضمن فئات أوسع، تضاعف عدد البحوث المنشورة في أفضل 5% من المجلات بمقدار 2.5 مرة بين عامي 2021 و2025، حيث زادت نسبتها إلى إجمالي الإنتاج البحثي من 21.1% إلى 32%. وبحلول عام 2025، نُشِر أكثر من نصف مخرجات جامعة خليفة البحثية (57.5%) في أفضل 10% من المجلات العلمية وفقًا لمؤشر "سايت سكور"، مما يعكس تقدمًا مطردًا نحو نشر بحوث علمية عالية التأثير في مختلف التخصصات.

يظهر التوسع في التأثير البحثي العالمي لبحوث جامعة خليفة من خلال زيادة عدد الاستشهادات، حيث سجل عدد الاستشهادات لكل عضو من أعضاء هيئتها الأكاديمية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 17% على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وتجاوزت هذه الزيادة 25% بين دورتي عامي 2025 و2026 لتصنيف مؤسسة "كيو إس" للجامعات، وهو ما يشير إلى اهتمام دولي متزايد بالبحوث الصادرة من دولة الإمارات.

