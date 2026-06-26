الدوحة، قطر — وقعت جامعة جورجتاون في قطر ورابطة سيدات الأعمال القطريات مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات لتعزيز القيادة النسائية، وتطوير مهارات التنفيذيين، وتنمية المواهب في قطر.

تم توقيع الاتفاقية في 11 يونيو 2026 في مقر رابطة سيدات الأعمال القطريات، حيث تم وضع إطار استراتيجي للتعاون حتى يونيو 2029. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عائشة حسين الفردان، نائبة رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات ، ورودولف بوغابة، العميد المشارك لشؤون التعليم التنفيذي في جامعة جورجتاون في قطر.

تستكشف هذه الشراكة تطوير وتدريس برامج التعليم التنفيذي في مجالات تشمل إدارة مجالس الادارة، القيادة التنفيذية، التواصل الاستراتيجي، الذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين، الرؤية الاستراتيجية، وزيادة القيمة من خلال الحوكمة.

عن تلك الخطوة تقول عائشة الفردان: "تعاوننا مع جامعة جورجتاون في قطر هو توافق طبيعي مع رؤيتنا المشتركة لرفع مساهمات النساء في التنمية الاقتصادية القطرية، ونحن متحمسون لتزويد أعضائنا بخبرات عالمية المستوى، ووجهات نظر عالمية، وتجارب تعليم تنفيذي تعزز منظورهم الاستراتيجي وتعمق من تأثيرهم كقادة."

من خلال هذه الشراكة، يمكن للبرامج الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الدوليين في جورجتاون، وخبراء التخصصات المختلفة، وقادة الصناعة، مما يجمع بين الخبرة الدولية والأهمية الإقليمية. كما يعزز التعاون وصول خريجي جامعة جورجتاون في قطر إلى شبكة رابطة سيدات الأعمال القطريات المهنية الواسعة، مما يخلق مسارات جديدة للإرشاد والنمو والتقدم في القيادة.

عن هذا يقول رودولف بوغابة: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في التزامنا بتعزيز التميز في القيادة، من خلال دمج خبرة جورجتاون العالمية مع مهام رابطة سيدات الأعمال القطريات لتمكين النساء في مجال الأعمال، نحن نبني أساسا صلبا من المواهب ستدفع النجاح المؤسسي والوطني عبر السنوات القادمة."

يذكر أن التزام جامعة جورجتاون في قطر بتعليم النساء متجذر بعمق في نسيجها المؤسسي. حيث تمثل الطالبات القطريات أكبر مجموعة متجانسة من الطلاب في الجامعة، مما يعكس دورها الطويل الأمد في تمكين النساء عبر جميع قطاعات المجتمع. يدعم هذا الالتزام مبادرات مثل مركز المرأة، وتحالف نساء جورجتاون-قطر، والبرامج التجريبية مثل رحلة النساء السنوية كصانعات للتغيير للتواصل مع القادة في الولايات المتحدة.

على مدار عقدين من الزمان في قطر، نظمت الجامعة مؤتمرات دولية مرموقة تناولت قضايا الجندر والقيادة في المنطقة العربية، وأهلت كوكبة من الخريجات اللواتي يتولين مناصب قيادية حالياً في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد والمال والطاقة والتعليم والثقافة.

وتضم قائمة الخريجات المتميزات:

الدانة الملا، دكتورة في القانون (دفعة 2012 )، دبلوماسية قطرية رفيعة المستوى

نور الكبيسي، دكتورة في القانون (دفعة 2013 )، محللة تجارية لدى قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال

آمنة آل ثاني (دفعة 2011 )، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمركز "ستراتيجي هاب"

ديما وهبة (دفعة 2015 )، نائبة مدير الدولة لمؤتمر قمة الويب قطر

الجازي آل ثاني (دفعة 2012 )، شريكة مؤسسة لشركة الريان للاستثمار في التعليم والرياضة التابعة للفيصل القابضة



تؤكد هذه الشراكة على التفاني المتبادل في تقوية مسارات الكوادر النسائية القيادية ضمن المجالات الحكومية والتجارية والمجتمعية، بما يخدم التوجهات القطرية الأشمل نحو تنمية الموارد البشرية وتكريس الجدارة في الإدارة والريادة.

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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

منذ انطلاقتها في عام 2005، تعد جامعة جورجتاون في قطر (GU-Q) الحرم الدولي للجامعة، وهي تمنح درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية (BSFS) ضمن تخصصات السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي، والثقافة والسياسة، والتاريخ الدولي، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية. كما توفر الجامعة محفظة رائدة من برامج التعليم التنفيذي، تشمل الحلول التعليمية المصممة خصيصاً، والماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية، والبرامج المتاحة للتسجيل العام، مما يتيح التواصل المباشر بين نخبة الأكاديميين في جورجتاون والقادة الذين يرسمون معالم مستقبل المنطقة.

حول التعليم التنفيذي والمهني في جامعة جورجتاون في قطر

يصمم ويقدم قسم التعليم التنفيذي والمهني (EPE) في جامعة جورجتاون في قطر تجارب تعليمية رائدة عالمياً تؤهل القادة والمؤسسات لاجتياز التعقيدات، والقيادة خلال فترات الاضطراب، وتحقيق أثر مستدام. ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، يعمل القسم على تطوير حلول تعليمية مصممة خصيصاً لتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية والأهداف المؤسسية. كما تطرح الجامعة برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية، الذي يهدف إلى إعداد قادة ذوي مبادئ قادرين على صياغة ملامح الدبلوماسية والتعاون العالمي.

و بالاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المرموقة والخبرات المتنوعة في جورجتاون، يدمج قسم التعليم التنفيذي والمهني بين الرؤى العالمية والفهم الإقليمي المعمق لبناء الملكات الاستراتيجية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتمكين القادة من التفاعل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والإدارية المتسارعة.

نبذة عن رابطة سيدات الأعمال القطريات

تكرس رابطة سيدات الأعمال القطريات (QBWA) جهودها لمساندة وتعزيز حضور المرأة في قطاعي الأعمال والقيادة بدولة قطر. وتقدم الرابطة منصة متكاملة للتطور المهني وصقل المهارات القيادية وبناء شبكات التواصل، مع ترسيخ دور النساء كشريكات فاعلات في مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.