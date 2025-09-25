الدوحة، قطر: وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عقدا للتعاون الأكاديمي مع ثلاث شركات بريطانية مرموقة عالمياً: ميتافيرس ليرنينغ، إم إكس ريالتي، وفـيجاثر (ميتافيرس هاب). ويمثل هذا العقد محطة بارزة نحو تعزيز الابتكار وتطبيق تقنيات التعليم الغامر والبحث التطبيقي في دولة قطر.

ويشمل التعاون تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة، ودمج أحدث تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) في التعليم. كما ستوفر الشركات فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، وستسهم في مقترحات البحث والمبادرات الأكاديمية ذات الصلة بالصناعة. كما سيتم تنظيم فعاليات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتعزيز تبادل المعرفة ودعم بالتعليم التطبيقي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لترسيخ تقنيات الواقع الغامر في التعليم التطبيقي والبحث العلمي في الجامعة. فهو يثري تجربة طلبتنا التعليمية من خلال تمكينهم من التفاعل مع أحدث أدوات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، ويفتح أمامهم مسارات جديدة للبحث التطبيقي في مجالات ذات أهمية وطنية وعالمية. معاً، نرسّخ مكانة الجامعة كمركز للابتكار في قطر والمنطقة، انسجاماً مع رؤية الدولة للتنمية القائمة على المعرفة."

وصرّح الدكتور ماجد القادر، الرئيس التنفيذي لشركة إم إكس ريالتي، قائلاً: "تمثّل هذه الشراكة تعاونًا استراتيجيًا رفيع المستوى بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركاتنا، إم إكس ريالتي، ميتافيرس ليرنينغ، وفيجاثر (ميتافيرس هاب). معًا، نلتزم بتسريع مسيرة التحوّل الرقمي للتعلّم من خلال إدخال التقنيات الغامرة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها لمصلحة الطلاب. ومن خلال الدمج بين التميّز الأكاديمي للجامعة وخبرتنا في ابتكار منصّات رقمية تفاعلية ومتقدّمة، سنقدّم للمتعلّمين ما يلزمهم من أدوات ومهارات وثقة تتيح لهم التفوّق في سوق عمل متسارع التطوّر."

ويؤكد هذا التعاون التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمواءمة التعليم الأكاديمي مع الابتكار العالمي، وتزويد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بفرص فريدة للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات الدولية.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

