الجامعة شريكًا رسميًا لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر

الدوحة: وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية لتصبح شريكًا رسميًا لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وليام زاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال الخليج بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجامعة وشركة هواوي في قطر.

تُرسي الاتفاقية أساسًا متينًا للجامعة للعمل بالشراكة مع أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهدف إلى تحقيق الفائدة للأكاديميين والطلاب على حد سواء في سبيل دعم بناء منظومة المواهب في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. كما ستوفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المساحة اللازمة لاستيعاب معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصقل مهارات أساتذتها ليصبحوا معلمين معتمدين من الأكاديميّة. إضافة إلى ذلك، ستُدرج دورة شهادة هواوي باعتبارها دورة اعتماد مصغرة في مناهج جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

أطلقت هواوي أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2013، وهو مشروع تعاون بين الكليات والشركة يتضمن مؤسسات التعليم العالي للمساعدة في بناء منظومة المواهب. وأنشأت هواوي على مدار السنوات الماضية سلسلة توريد خاصة بالمواهب تغطي مراحل التعلم والتوظيف بأكملها من خلال تعميق آلية التعاون بين الجامعات والشركات، وتعزيز تطوير الصناعة، وقيادة نماذج تنمية المواهب بناءً على متطلبات الشركات لسوق العمل في العالم الرقمي.

من خلال هذا البرنامج، تقدم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدريبًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجع الطلاب على الحصول على شهادة هواوي المعتمدة، وتطور المواهب بمهارات عملية تناسب المتطلبات الفعلية لسوق العمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الطلاب على خصومات خاصة على قسائم امتحان شهادة هواوي والاستفادة من البرنامج من خلال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافقة مع معايير الصناعة، بالإضافة الى شهادات، ودورات رئيسيّة، وندوات، ومسابقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريبات، التي ستوفر المزيد من فرص العمل وإمكانيات تطورهم الوظيفي في المستقبل.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: "بصفتنا أول جامعة تطبيقية في قطر، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التعليم التطبيقي وبناء القدرات لخلق مواهب قادرة على تلبية متغيّرات واحتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي. فعندما نتعامل مع شركاء عالميين رائدين مثل هواوي يفهمون رؤيتنا ويدركون نقاط قوتنا ويشاركوننا القيم نفسها، لا سيما تلك المتعلقة بخلق تعاون متين بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، فإننا نؤسس شراكة قوية ستحقق نتائج مذهلة".

وقال ليام زاو: "تبقى هواوي ملتزمة بتطوير المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وإنشاء منظومة مستدامة من المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأسواق متعددة. ويسعدنا أن نرى انضمام المزيد من الجامعات إلى برنامج أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل معًا لتوفير منصة للطلاب للاطلاع على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكينهم من الحصول على المهارات العملية الخاصة بها. ونؤمن في هواوي بقوة الانفتاح والتعاون لتحقيق النجاح المشترك، ونثق أنه من خلال الجهود المشتركة التي تمثل شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، سنسهم في إعداد جيل جديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير ورقمنة الصناعة في المستقبل، ونشر قدراتها وميزاتها على سائر القطاعات والصناعات."

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح أبواب القبول لفصل الشتاء الدراسيّ 2023. حيث يمكن للطلاّب تقديم طلباتهم عبر الموقع الالكترونيّ “udst.edu.qa” من سبتمبر 2022 وحتّى 3 نوفمبر 2022. وقد وضعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا برامجها ومقاربتها التعليميّة بعناية لتحقيق أقصى استفادة للطلاّب، إذ إنّها تعطيهم فرصة اختبار تجربة تعليميّة متكاملة من خلال بيئة محاكاة تفاعليّة وتدريبات ميدانيّة، للحصول على خبرة واسعة واكتساب مهارات تساهم في حصولهم على فرصة العمل المناسبة فور تخرّجهم. تطرح جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ما يقارب ال 60 برنامجاً من خلال كليّاتها الخمس: كليّة تكنولوجيا الهندسة، كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة العلوم الصحيّة وكليّة التعليم العام.

والجدير بالذكر أنّ الطلاّب القطريّين وأبناء القطريات معفون من الرسوم الدراسيّة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس التطبيقيّ في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقد صدر هذا القرار عن مجلس أمناء الجامعة في العام 2020 وأعطى الفرصة لهذه الفئة من الطلاّب من أجل الاستفادة من التعليم التطبيقيّ المهمّ الذي تقدّمه الجامعة. وقد وصل إجمالي عدد الطلاّب المسجّلين في الجامعة لفصل الخريف الدراسيّ الى أكثر من 6000.

تستمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملها على تحسين نظام الشهادات، الذي يتضمن كلاً من الشهادات المهنية والشهادات الاحترافية. ومع نهاية عام 2021، كانت أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قدمت أكثر من 550,000 شهادة في جميع أنحاء العالم، من بينها ما يزيد عن 17000 شهادة من شهادات خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمد من هواوي. ويُعد المهندسون الذين يجتازون شهادات هواوي مصدرًا قيمًا لدعم مختلف مسارات رقمنة الصناعة في جميع أنحاء العالم.

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