استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، سعادة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية الزراعية المستدامة.

وجاء ذلك في إطار العلاقات المتنامية بين جامعة الخليج العربي والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وحرصهما المشترك على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار واستثمار الكفاءات الأكاديمية والبحثية.

وأشار معالي الدكتور آل فهيد خلال اللقاء إلى اعتزاز الجامعة بالتعاون القائم مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مثمناً جهودها في إطلاق وتنظيم جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، التي تُعد منصة مهمة لتشجيع الباحثين والمختصين على تقديم دراسات ومبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الزراعي واستدامته، مؤكدًا على أهمية التعريف بالجائزة بين أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلبة، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة واستقطاب المشاريع البحثية المتميزة.

من جانبها، أعربت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع جامعة الخليج العربي في الترويج للدورة السادسة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، التي تُقام هذا العام تحت شعار «الابتكار لاستدامة التنمية»، لما تمثله من أهمية في دعم الابتكار الزراعي وتشجيع الدراسات والبحوث التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

هذا، وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المستقبلي من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع بحثية مشتركة، بما يعزز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة قضايا التنمية الزراعية والبيئية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، ويعزز مكانة البحرين كمركز داعم للبحث العلمي والابتكار في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

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