أبرم قسم التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون أكاديمي ومهني مع جامعة جونز هوبكنز، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجال علوم التمريض.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التطوير الأكاديمي، وبناء القدرات، والتدريب السريري، والتعليم المستمر، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في الممارسات التمريضية الحديثة وفق أحدث المعايير العالمية.

كما تشمل مجالات التعاون المحتملة تطوير البرامج الأكاديمية، وتنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، وتعزيز الأنشطة البحثية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، ويدعم جودة مخرجات التعليم التمريضي في الجامعة.

وقال معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة إستراتيجية جديدة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع واحدة من أبرز الجامعات العالمية في مجال العلوم الصحية، وهو ما يعكس حرص الجامعة على تبني أفضل الممارسات الدولية في التعليم والتدريب التمريضي، ونؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تطوير الكفاءات الخليجية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي الدكتورة هوازن عمر الرواس أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الجامعة نحو تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتدريب، ويسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز المكانة الأكاديمية والإقليمية للبرنامج، ودعم رؤية الجامعة في الريادة والتميز في التعليم الصحي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للعلاقات الأكاديمية التي تربط جامعة الخليج العربي بـجامعة جونز هوبكنز، والتي أثمرت عن نجاح برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة الذي أطلقته الجامعة، وأسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، كما ويعكس هذا التعاون المستمر حرص الجانبين على تعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في القطاع الصحي.

