الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت كل من شركة "جلوبال إيروسبيس لوجيستكس" (جال) والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة (أمرك) عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة "بان نسما" المحدودة، إحدى شركات مجموعة عذيب القابضة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025". تعزز الاتفاقية سبل التعاون لتقديم الخدمات المتطورة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، كما ترسخ التزام كافة الأطراف تجاه نمو القطاع على المدى الطويل.

يجمع الاتفاق بين خبرات ثلاثة من الشركات الرائدة في القطاع لتمكين المشغلين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من أرقى المرافق المتقدمة للصيانة والإصلاح والعمرة، فضلاً عن تطوير البرامج المتخصصة والشاملة للطائرات المروحية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة بهدف تحسين كفاءة التكلفة وتعزيز الجاهزية التشغيلية.

وإلى جانب أثرها على عمليات الطيران، ترسّخ الشراكة الروابط الوثيقة والثقة المتبادلة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز الرؤية المشتركة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

في تعليقه على الأمر قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة بان نسما لتوظيف خبراتنا في مجال الصيانة في الإمارات العربية المتحدة، ولتقديم خدمات مماثلة للعملاء في المملكة العربية السعودية. تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً بالغ الأهمية باعتبارها أول شراكة لنا لتقديم خدماتنا في المملكة، كما تؤكد على أهمية هذا التعاون ودوره المثر في تعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط باعتبارها مركزاً للتميز في صناعة الطيران".

ومن جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": "يشكّل هذا التحالف بين "أمرك" و"جال" و"بان نسما"، انطلاقة جديدة نحو تعزيز القدرات المتخصصة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات على مستوى المنطقة. ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة، والتقنيات المتقدمة، والمرافق المتطورة، نعمل على وضع معايير جديدة للابتكار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية المنظومات. كما أن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس التزامنا المشترك بالتميّز، ويعزز رؤيتنا نحو بناء قطاع دفاعي أكثر قوة ومرونة، مما يرسّخ مكانتنا كمركز عالمي رائد في هذا القطاع".

وأكد اللواء المتقاعد سعد بن عمر البيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عذيب وشركة بان نسما، على أهمية هذا الاتفاق وقال: "عندما تعقد الشركات المرموقة مثل بان نسما وجال وأمرك شراكات استراتيجية، فإن ذلك يؤدي إلى دعم الابتكار وتحسين الإنتاجية ولعب دور بارز في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة وتخفيض التكاليف المترتبة على عملائنا. ولهذا فإن الأثر الإيجابي لهذه الشراكة سينعكس من خلال العديد من التطورات المبتكرة لندخل حقبة جديدة من التقنيات المتقدمة لدعم قطاع الطيران في الشرق الأوسط. "

من الجدير بالذكر أن هذا التحالف الاستراتيجي يدعم تطوير القدرات التشغيلية والتقنية بالمنطقة، ليرتقي بمعايير التميز في قطاع الدفاع وصناعات الطيران.

نبذة عن جال:

تعد "جلوبال إيروسبيس لوجيستكس" (Global Aerospace Logistics) شركة رائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لقطاعات الطيران والدفاع، مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تأسست الشركة الإماراتية في عام 2007، وتعتبر المزود الرئيسي للخدمات لوزارة الدفاع الإماراتية إلى جانب العديد من عقود الصيانة والخدمات في جميع أنحاء المنطقة. يضم فريق الشركة أكثر من 5000 موظف من 71 جنسية، لتقدم جال مجموعة واسعة من خدمات الدعم العسكري بما في ذلك خدمات الصيانة والإصلاح والفحص لضمان جاهزية الأصول التشغيلية للمهام.

نبذة عن أمرُك

تأسست شركة أمرك في عام 2010 حيث يقع مقرها الرئيس في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وتعد أمرك مزودًا رائدًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران العسكري والتجاري. كما أنها المركز الوحيد المعتمد من شركة لوكهيد مارتن لخدمة طائرات C-130 في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مركزًا معتمدًا من شركة سيكورسكي لصيانة شفرات مراوح طائرات UH-60 بلاك هوك، وتقدم أمرك خدمات استثنائية تشمل صيانة هياكل ومكونات طائرات بلاك هوك.

تلعب أمرك دوراً محوراً في وضع معايير الابتكار المتخصصة بحلول الصيانة في قطاع الطيران وفق أعلى المستويات العالمية، بالنظر إلى مرافقها وإمكاناتها التي تضم أحد أكبر حظائر الصيانة في المنطقة، بما في ذلك حظيرة طلاء الطائرات الكبيرة التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ammroc.ae

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