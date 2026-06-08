دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هيلمان وورلدوايد لوجستكس" و"إندو جروب" عن وضع حجر الأساس لمركز لوجستي جديد لقطع غيار السيارات في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بما يعزّز دور المنطقة الحرة كبوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والعالمية.

وستدعم المنشأة الجديدة توزيع قطع الغيار بوتيرة أسرع وكفاءة أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأسواق عالمية أخرى، في ظل استمرار نمو الطلب على سلاسل التوريد الأكثر مرونة لقطاع السيارات.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 300 ألف قدم مربع، بما يوفر بنية تحتية مرنة قابلة للتوسّع، تدعم توزيع كميات كبيرة بكفاءة عالية. وتتولى تطوير المنشأة شركة "إندو لوجستكس"، التابعة لـ"إندو جروب"، لتكون مركزاً متخصصاً لقطاع السيارات ضمن شبكة "هيلمان" في الشرق الأوسط.

وصرّح لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في "هيلمان وورلدوايد لوجستكس": "تمثل دولة الإمارات سوقاً ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال إنشاء هذا المركز المتخصص لقطاع السيارات في جافزا، نواصل توسيع قدراتنا الإقليمية بصورة منهجية، وإنشاء بنية تحتية إضافية قابلة للتوسّع ومصممة لخدمة هذا القطاع. ويتيح لنا ذلك تقديم حلول لوجستية تنافسية وعالية الأداء لمتعاملينا، ودعم تطور أعمالهم على المدى الطويل."

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس استثمار "هيلمان" تطوّر سلاسل التوريد، في وقت يبحث فيه المتعاملون عن وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى قطع الغيار الحيوية عبر أسواق متعددة. ومن خلال مواصلة تطوير بنية تحتية متخصصة في جافزا، فإننا نساند شركاءنا في التعامل مع الاضطرابات الحالية، والحفاظ على استمرارية عملياتهم."

يعكس هذا المشروع تنامي الطلب على بنية تحتية لوجستية متخصصة لقطاع السيارات، في ظل تزايد التعقيدات عبر سلاسل الإمداد والتوريد وحساسيتها لعامل الوقت؛ حيث تواصل جافزا أداء دور محوري في تمكين انسيابية تدفق الحركة التجارية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا بكفاءة، من خلال بنيتها التحتية المتكاملة وقدرات الربط متعدد الأنماط.

جدير بالذكر أن جافزا تحتضن منظومة متنامية من الشركات العاملة في قطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتجارة، مدعومة بوصول مباشر إلى ميناء جبل علي وربط متعدد الأنماط. وتسهم هذه المنشأة الجديدة في ترسيخ مكانة جافزا كمركز لسلاسل التوريد المتخصصة وعالية القيمة.

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ياسر كلثوم، أخصائي الاتصالات باللغة العربية في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي"

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لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 12,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى يزيد عن 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وتُعد "جافزا" شريكًا رئيسيًا في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولًا سهلًا وفعالًا إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

نبذة عن "هيلمان وورلدوايد لوجستكس"

تُعد "هيلمان وورلدوايد لوجستكس" مزوّدًا عالميًا للخدمات اللوجستية، وتتمتع بمحفظة خدمات شاملة تضم الشحن الجوي والبحري، والنقل البري والسككي، والخدمات اللوجستية التعاقدية. ومع تحقيقها مبيعات سنوية بقيمة 3.7 مليار يورو، ووجود أكثر من 12,000 موظف لديها في 62 دولة، تتولى "هيلمان" مناولة أكثر من 21 مليون شحنة سنويًا. واستنادًا إلى هذه المجموعة الواسعة من الخدمات وسنوات الخبرة الطويلة، تقدم "هيلمان" حلولاً لوجستية مبتكرة تلبي المتطلبات المعقدة لكل متعامل على حدة، كما تعتمد على حلول وتقنيات متقدمة تضمن أعلى مستويات الشفافية للمتعاملين، وتسهم في بناء سلاسل توريد أكثر كفاءة.

نبذة عن "إندو جروب"

تُعد "إندو جروب" مزوّدًا رائدًا لخدمات المستودعات والخدمات اللوجستية، وتتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي مقرًا رئيسًا لها. وتدير المجموعة محفظة متنامية بوتيرة متسارعة من مرافق المستودعات المتطورة، تقترب مساحتها الإجمالية قيد الإدارة من 3 ملايين قدم مربعة. ومنذ تأسيسها في عام 2005، وانطلاق عملياتها من منشأة مستأجرة متواضعة بمساحة 5,000 قدم مربع، واصلت "إندو" نموها لترسخ مكانتها لاعبًا رئيسًا في قطاعي الخدمات اللوجستية والتطوير في دولة الإمارات.

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