أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد ثينك بروب، المؤسسة التدريبية العقارية التابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية والتي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، عن إطلاق أكاديمية ثينك بروب للذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتهدف إلى بناء قدرات عملية وقابلة للقياس مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتخصصي قطاع العقارات والأعمال.

وتتجاوز أكاديمية ثينك بروب للذكاء الاصطناعي مفهوم منصات التدريب التقليدية، من خلال تقديم منظومة تمكين متكاملة ومنظمة تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل رحلة التعلم، بدءاً من التوجيه والمحاكاة وصولاً إلى التقييم وقياس الأداء. كما صُممت الأكاديمية لتتجاوز دور التدريب التقليدي، عبر إعداد المتعلمين وتأهيلهم بكفاءة للتعامل مع متطلبات بيئات العمل الواقعية.

وطُوّرت الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات السوق الإماراتي وأفضل الممارسات العالمية، حيث توفر دورات متخصصة في مجالات العقارات والمبيعات وإدارة المشاريع والتسويق والعمليات التجارية. ومن خلال شراكتها مع شركة "إيه آي سيرتس" العالمية المتخصصة في شهادات الذكاء الاصطناعي، تتيح الأكاديمية للمتدربين الحصول على شهادات معترف بها عالمياً، مع ضمان مواءمة المحتوى التدريبي مع متطلبات واحتياجات القطاع المحلي المتطورة.

وتدعم المبادرة الفرق الداخلية والعملاء الخارجيين وشركاء القطاع، عبر توفير إطار عمل مرن وقابل للتوسع لبناء القدرات وتطوير المهارات، بما يعزز الإنتاجية، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويسرع عمليات اتخاذ القرار. وتهدف المرحلة الأولى إلى تدريب أكثر من 100 متخصص، مع خطط لمضاعفة عدد الدورات التدريبية بحلول نهاية العام، والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً للتوسع لاحقاً في أسواق الشرق الأوسط والصين.

وفي هذا السياق، قال جاسم الحوسني، مدير العمليات في معهد ثينك بروب: "تمثل أكاديمية ثينك بروب للذكاء الاصطناعي تحولاً نوعياً من التدريب التقليدي القائم على نقل المعرفة إلى نموذج متكامل يرتكز على التمكين وتحقيق الأداء الفعلي. ونركز في الأكاديمية على إعداد الأفراد للتعامل بكفاءة مع متطلبات بيئات العمل الواقعية، مع توفير مؤشرات واضحة لقياس مستوى جاهزيتهم، وقدرتهم على اتخاذ القرار، ومدى تأثيرهم العملي."

ومن جانبه، قال معاذ مقبول، المدير العام لشركة المتطورة للخدمات العقارية: "تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بالابتكار وتطوير القطاع، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسارات تعلم متكاملة ومنظمة. ونسعى من خلالها إلى تزويد المتخصصين في المجال العقاري بالمهارات والأدوات اللازمة للتكيف مع متطلبات بيئة العمل الرقمية المتسارعة، وتعزيز قدرتهم على النجاح والمنافسة."

يُذكر أن ثينك بروب حاصلة على اعتمادات من مركز أبوظبي العقاري، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بالإضافة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن خلال تعاونها مع الشركاء الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع، تواصل ثينك بروب ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتعليم العقاري والتطوير المهني في المنطقة.

حول شركة المتطورة للخدمات العقارية

تُعد شركة المتطورة للخدمات العقارية شركة إماراتية رائدة في تطوير حلول التكنولوجيا العقارية، وتسهم في دعم التحول الرقمي في القطاع من خلال الابتكار والتدريب والحلول القائمة على البيانات. كما تُعتبر شريكاً تقنياً معتمداً لمنصة "مضمون" التابعة لمنظمة معايير العقارات، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون وتطوير منظومة التكنولوجيا العقارية على مستوى المنطقة.

حول ثينك بروب

تُعد "ثينك بروب" شركة تابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية، وأول معهد تدريب عقاري معتمد حكومياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم المعهد دورات تدريبية معتمدة حضورياً وعبر الإنترنت، ومعتمدة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتهدف "ثينك بروب" إلى تمكين العاملين في القطاع العقاري من خلال التعليم والإرشاد وتطوير المهارات المهنية.

