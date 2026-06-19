تُعد مجلة "ليفينج جلف" أحدث إصدارات الشركة، وهي مجلة دورية تصدر كل شهرين، تُعنى بأسلوب الحياة وتخاطب مجتمع المغتربين في المنطقة، وهي أحدث إضافة إلى جعبة شركة ثومبي للإعلام المتنامية ، والتي من المقرر أن تنمو إلى خمسة عناوين.

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ثومبي للإعلام " ثومبي ميديا"، الذراع الإعلامي لمجموعة ثومبي، مجلة "ليفينج جلف" ، وهي مجلة جديدة تصدر كل شهرين بنسختيها المطبوعة والرقمية، موجهةً نخب المديرين ورواد الأعمال والمستثمرين والمهنيين المقيمين في منطقة الخليج. ويأتي هذا الإطلاق ليُرسخ مكانة الشركة كأكبر دار نشر في الإمارات الشمالية، حيث تدير حالياً خمس مجلات تغطي اهتمامات حياتية متنوعة.

تتمتع شركة ثومبي للإعلام بخبرة تتجاوز العقدين من الزمن في مجال النشر، تتصدرها مجلة الصحة ، التى تعد من أعرق المجلات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعدّ مجلة "ليفينغ جلف" أحدث إضافة في محفظة ثومبي للإعلام والتى تضم خمس مجلات تركز على الصحة وأسلوب الحياة والمجتمع، مما يمنح المجموعة انتشاراً واسعاً يُميزها عن غيرها من دور النشر الإقليمية.

خمس مجلات، وناشر واحد

تشمل محفظة ثومبي للإعلام الآن ما يلي:

مجلة الصحة " Health Magazine "- المجلة الصحية الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تصدر منذ أكثر من 28 عامًا.

مجلة الحياة في الخليج " Living Gulf " - مجلة متميزة تعنى بأسلوب الحياة وتستهدف مجتمع المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

التعليم في الخليج " Gulf Education "- منصة رائدة تغطي قطاع التعليم من جامعات ومدارس وحضانات.

الخليج للحيوانات الأليفة والطب البيطري " Gulf Pets & Vets " – موجهة للأطباء البيطريين ومقتنيي الحيوانات الأليفة.

الخليج لفنون الطهي والضيافة " Gulf Culinary & Hospitality" – تغطي أحدث اتجاهات الطهي أبرز مستجدات عالم الضيافة.

تصل هذه الإصدارات إلى القراء عبر منصاتها المطبوعة والرقمية، مما يعزز مكانة ثومبي للإعلام كأكبر دار نشر في عجمان، علماً أن كل مجلة منها سيكون لها تقييم وجوائز تقديرية متخصصة في مجالها.

منصة رائدة لأسلوب الحياة في منطقة الخليج

أطلقت مجلة "ليفينج جلف" (Living Gulf) لتكون نافذةً تعكس أسلوب الحياة والثقافة والإنسان في منطقة الخليج، وتهدف إلى توثيق قصص وتطلعات وإسهامات المجتمعات المتنوعة التي تشكّل نسيج دول مجلس التعاون الخليجي.

تتوفر المجلة في نسختها المطبوعة عبر 8000 نقطة توزيع، وتدعم حضورها الرقمي من خلال موقعها الإلكتروني www.livinggulf.com وحسابها على إنستجرام @living_gulf، حيث تقدم محتوى تحريرياً متجدداً باستمرار.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "أسستُ ’ثومبي للإعلام‘ قبل 27 عاماً بإصدار واحد هو مجلة الصحة، واليوم توسعت أعمالنا لتشمل خمسة إصدارات، مما جعلنا أكبر دار نشر في الإمارات الشمالية.

نطمح إلى تطوير مؤسستنا لتصبح الصوت الإعلامي الأبرز في منطقة الخليج، والوجهة الأولى للعلامات التجارية لإدارة فعالياتها وأنشطتها الترويجية".

يضم العدد الافتتاحي لمجلة الحياة في الخليج "ليفينج جلف" عن رجل الأعمال المتميز وصاحب أعمال الخير المختلفة الدكتور/ فيصل إي. كوتيكولون

يستعرض العدد الافتتاحي لمجلة "ليفينج جلف" مسيرة رجل الأعمال الرائد والقائد الصناعي وأحد أبرز الداعمين للأعمال الخيرية، الدكتور فيصل إي. كوتيكولون، الذي تجسد رحلته طموحات ملايين المغتربين الذين أسسوا حياتهم في منطقة الخليج.

وتبرز قصته مزيجاً من روح المبادرة والقيادة الصناعية، مقترنةً بالتزام راسخ بتقديم أثر اجتماعي مستدام؛ وهو ما يعكس نهج المجلة في تسليط الضوء على الشخصيات التي تُلهم الآخرين بإسهاماتها ونجاحاتها الهادفة في المنطقة.

تُعد ثومبي للإعلام الذراع الإعلامية لمجموعة ثومبي، وأول وأكبر دار نشر في إمارة عجمان. وبفضل خبرتها التي تتجاوز العقدين في قطاع النشر، ومحفظة تضم خمس مجلات متخصصة، رسخت ثومبي للإعلام مكانتها كجهة رائدة في تقديم مطبوعات موثوقة وعالية الجودة في مجالات الصحة، وأسلوب الحياة، والمجتمع. ويأتي إطلاق مجلة الحياة في الخليج "ليفينج جلف" ليعزز حضورها ، من خلال التركيز على قصص ملهمة تهم المغتربين المقيمين في دول الخليج.

كما تتخصص ثومبي للإعلام في تقديم خدمات إعلامية متكاملة، تشمل بناء العلامة التجارية، والعلاقات العامة، واستراتيجيات التواصل الاجتماعي، وتنظيم الفعاليات، وحفلات التخرج، ومراسم توزيع الجوائز.



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الملياردير وفاعل الخير الدكتور فيصل إي. كوتيكولون على غلاف العدد الافتتاحي لمجلة "ليفينج جلف" . ويظهر في الصورة أيضًا السيد فيجنيش أونادكات، مدير التشغيل لثومبي للإعلام ، والسيدة سوما تيكور، رئيسة تحرير مجلة "ليفينج جلف"

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شركة ثومبي للإعلام أكبر دار نشر في الإمارات الشمالية بخمسة مجلات ضمن مجموعتها الإعلامية، وهي: مجلة الصحة، وليفينج جلف، التعليم في الخليج ، والخليج للحيوانات الأليفة والطب البيطري، والخليج لفنون الطهي والضيافة.



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الدكتور ثومبي محي الدين ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي

