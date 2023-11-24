القاهرة: أصدرت شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، أكبر شركة منتجة للصودا الكاوية في مصر وأكبر شركة منتجة لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذي يأتي متوافقًا مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

وتم اطلاق التقرير خلال اجتماع مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث استقبل معالي الوزير وفداً من شركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس الشركة حيث سلم وفد الشركة للوزير نسخة من تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذى يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله ، لافتاً إلى المجهودات المكثفة التى شهدتها السنوات الأخيرة فى هذا المجال والتى تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع متمثلة فى تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتعمل على توحيد جهود مختلف شركات القطاع تحت مظلة هذه الاستراتيجية ، وأنه فى ضوء هذا الاهتمام صار بكل شركة من شركات القطاع إدارة متخصصة للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تطبق خطط العمل للمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الانتاج.

ورحب الوزير بمبادرة الشركة الهندية بتسليم الوزارة نسخة من تقريرها للاستدامة فى إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من جهود الشركة فى الاستدامة والمسئولية المجتمعية ضمن منظومة القطاع.

سلط التقرير الضوء على الإنجازات التي حققها تي سي آي سنمار للكيماويات فيما يتعلق بأداء الاستدامة لديها خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 2018 و2023. إذ أشار إلى التحسن الشامل في أداء الشركة بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية والالتزام بتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة مع الدعم والتشجيع المستمر الذي تتلقاه الشركة من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية.

وبهذه المناسبة قال السيد/ بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، "أظهرت شركة تي سي آي سنمار تقدمًا مذهلاً في معاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا وأدركنا أهمية دمج الممارسات المستدامة في عملياتنا. كما قمنا بتنفيذ تدابير كثيرة للتخفيف من البصمة البيئية لمصنعنا، مثل اعتماد تقنيات أكثر نظافة للإنتاج، والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام الموارد، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الإجمالية للمصنع. ولقد ساهمت كل هذه الإجراءات بشكل كبير في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة عملياتنا اليومية."

وأضاف جايارامان، "أعطت شركة تي سي آي سنمار الأولوية للمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية والمحيطة، مع الاهتمام بتعزيز رفاهية الموظفين ودعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية. ومن خلال إصدار التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، أثبتت شركة تي سي آي سنمار التزامها بالاستدامة وكانت مثالًا يحتذى به لشركات أخرى في الصناعة لاتباع هذه الممارسة، وتحفيز التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا."

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والمهندس محمد زكى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات.

حققت تي سي آي سنمار تقدمًا كبيرًا في هيكل الحوكمة، حيث استطاعت تأسيس فريق متعدد الوظائف يعمل على تعزيز الممارسات المستدامة في جميع الإدارات والأقسام، بشكل يضمن دمج أهداف الاستدامة في عمليات صنع القرار الأساسية في الشركة. علاوة على ذلك، تم الاهتمام بدفع الابتكار وتطوير الحلول المستدامة.

تمكنت تي سي آي سنمار من خلال استثمارها أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في مصر من تطوير قدرات عالمية المستوى لتصنيع حبيبات الصودا الكاوية والبولي فينيل كلورايد وكلوريد الكالسيوم في منشآتها في بورسعيد. كما يتيح تصدير حوالي 60% من إنتاج الشركة تدفقات كبيرة من العملة الصعبة إلى مصر، خاصة مع الاعتماد على تلبيتها للطلب المحلي والذي بدوره يوفر المزيد من العملات الأجنبية للدولة.

وتفتخر تي سي آي سنمار بكونها جزءًا من التنمية الصناعية في مصر وبورسعيد خاصة، حيث توظف الشركة حوالي 900 مصري بشكل مباشر، فضلًا عن توفيرها لفرص عمل غير مباشرة لحوالي 1500 شخص، وتعمل على مواصلة دورها في دفع الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها شركة مواطنة مسؤولة، فإنها تولي أهمية قصوى للبيئة، ويعكس تقرير الاستدامة الخاص بها جميع ممارساتنا البيئية والمجتمعية.

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نبذة عن تي سي آي سنمار:

تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تستخدم الشركة المواد الخام القائمة على الوقود غير الأحفوري مثل الايثيلين الحيوي جزئياً في تصنيع البولي فينيل كلورايد، وبالتالي فهي المنتج الوحيد للبولي فينيل كلورايد الأخضر في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تي سي أي سنمار للكيماويات بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوي الجمهورية