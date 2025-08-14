استحوذت شركة الخدمات المهنية العالمية تيرنر آند تاونسند Turner & Townsend على شركة فاليو ماتريك للاستشارات الهندسية ValueMetric Consultants المتخصصة في إدارة التكاليف وحصـر الكميات والإشراف المالي للمشـروعات الهندسية والتي تتخذ من مصر مقراً لها.

ويمثل هذا الاستحواذ فرصة هامة لشركة تيرنر آند تاونسند للتوسع في تقديم خدماتها في مجال حصر الكميات واستشارات التشييد وإدارة المشروعات والوصول بها إلى مصر التي تمتلك موقعاً استراتيجياً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذا سوقاً جديدة متنامية بالنسبة للشركة. وقد جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز الحضور الإقليمي لشركة تيرنر آند تاونسند وتمكنها من استغلال خبراتها العالمية المعروفة في دعم قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة في ظل النمو المتزايد لهذه القطاعات في السوق المصري.

وشركة فاليو ماتريك للاستشارات الهندسية هي إحدى شركات القطاع الخاص التي تأسست بمصر لإدارة التكاليف وحصـر الكميات والإشراف المالي على المشـروعات الهندسية، حيث تحظى الشركة بسمعة مرموقة في مجال تقديم تلك الخدمات حيث استطاعت في غضون سنوات قليلة من اختراق العديد من القطاعات الهندسية في سوق البناء والإنشاءات والتشييد ومشاريع البنى التحتية وغيره في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى سجلها الحافل بالمشاريع التي نفذتها الشركة في أنحاء القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا ومنطقة البحر الأحمر.

وتمتلك الشركة فريق عمل متميز يضم 20 خبيراً بقيادة أيمن الغزاوي، حيث يتولى الفريق مساعدة عملاء الشركة على تقديم قيمة مضافة لزيادة الربحية بأعلى جودة من خلال الإشراف المالي على مشروعات عملاؤنا مع الاهتمام بالتفاصيل والمهنية العالية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها عالمياً خلال مراحل المشروع المختلفة. ويؤسس هذا الاستحواذ لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات الاستشارات الهندسية واستشارات التكاليف وإدارة مشروعات التشييد في مصر كما يساهم في تعزيز قدرات فريق تيرنر آند تاونسند الحالي المكون من أكثر من 1,000 خبير منتشرين في ربوع منطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يتولى أيمن الغزاوي منصب المدير الإقليمي لشركة تيرنر آند تاونسند إيجيبت، بالتعاون مع آلان طالباني، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط. ويتمتع أيمن بعلاقة مميزة وممتدة لسنوات مع شركة تيرنر آند تاونسند، حيث عمل سابقاً في فرع الشركة بالمملكة المتحدة.

وفي معرض تعليقه على صفقة الاستحواذ، صرح آلان طالباني، العضو المنتدب لشركة تيرنر آند تاونسند في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً:

"يسعدني أن أرحب بانضمام زملائنا الجدد من فاليو ماتريك للاستشارات الهندسية لفريق العمل في تيرنر آند تاونسند، حيث يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في مسيرة شركتنا في إطار سعينا إلى توسيع نطاق خدماتنا المقدمة في إدارة التكاليف للمشروعات الهندسية في مصر التي تعتبر سوقاً واعدة حافلة بالفرص والإمكانات. وفي ظل استمرار تسارع الاستثمار في مجموعة من القطاعات العقارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن هذه الشراكة تتيح لنا تعزيز وجودنا في شمال أفريقيا وتعزيز الدعم الذي نقدمه لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جانبه، صرح أيمن الغزاوي، العضو المنتدب لشركة فاليو ماتريك للاستشارات الهندسية بمصر، قائلاً: "يجمعنا شغف مشترك بتقديم خدمات استثنائية للعملاء من خلال التعاون وإحداث تأثير مستدام في جميع مجالات القطاع. ولا شك أن الجمع بين خبرتنا العميقة في إدارة التكاليف وما تملكه تيرنر آند تاونسند من قوة وقدرات يؤهلنا لضمان استمرارنا في تقديم أداء يرتقي للمعايير العالمية التي نضعها لمشاريع عملائنا".

واختتم أيمن حديثه قائلاً إن "مما يؤيد دمج أعمالنا مع شركة تيرنر آند تاونسند التوافق الذي نجده في استراتيجيات النمو التي نتبعها. وأنا متشوق لرؤية الفرص التي من المنتظر أن تساهم هذه الصفقة في خلقها لفريقنا وعملائنا ".

وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن تيرنر آند تاونسند قد نجحت في الحفاظ على مكانتها كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 40 عاماً، حيث ساعدت المطورين والحكومات والشركات على تحقيق طموحاتها في النمو. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في أبوظبي ودبي والدوحة وجدة والرياض والخبر، تدعم الشركة عملاءها ومشاريعهم في جميع أنحاء منطقة الخليج، حيث ساعدت استقلالية رأيها الاستشاري وخبرتها العالمية والتزامها بتقديم خدمة متميزة في تشكيل البيئة العمرانية في جميع أنحاء المنطقة، وإنشاء بنية تحتية تحقق الربط بين الأشخاص والأماكن، وتطوير بيئات تسمح للتجمعات السكانية بالعيش فيها والعمل والتعلم والازدهار.

نبذة عن تيرنر آند تاونسند

تيرنر آند تاونسند هي شركة خدمات مهنية عالمية تضم أكثر من 22,000 موظف موزعين على أكثر من 60 دولة. وتعمل تيرنر آند تاونسند مع العملاء المتخصصين في العديد من المجالات، ومنها العقارات والبنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية، حيث تتخصص الشركة في البرامج الرئيسية، وإدارة المشاريع، وتقديم استشارات التكلفة واستحشارات التشييد، وضوابط المشاريع والأداء، وحلول التخلص التام من الانبعاثات البيئية والحلول الرقمية في مختلف أسواق العالم.

وتتوزع ملكية تيرنر آند تاونسند بين مجموعة سي بي آر إي، أكبر شركة متخصصة في العالم في مجال الاستثمارات والخدمات العقارية التجارية، حيث تملك المجموعة حصة الأغلبية في الشركة بينما يملك شركاؤها حصة كبيرة غير مسيطرة.

نبذة عن فاليو ماتريك للاستشارات

فاليوماتريك للاستشارات الهندسيــــــــــة شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال إدارة التكاليف وحصـر الكميات والإشراف المالي للمشـروعات الهندسية، وتعد شـركة VMC من رواد إدارة المشـروعات وهندسة التكلفة في السوق المصـري، حيث تمتد خدماتنا المهنية والتي تسهم في زيادة الربحية بأعلى جودة لمشـروعات عملائنا الكرام بجميع أنحاء جمهورية مصـر العربية بالإضافة إلى الخليج العربي والشـرق الأوسط.

وتتسم شـــــركة فاليوماتريك للاستشارات الهندسية بجودة الخدمة والابتكار المستمر والقيمة المضافة في كل مشروعٍ نقوم به، حيث استطاعت VMC أن تستحوذ على ثقة العملاء والنصيب الأكبر من السوق المصـري كرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة التكاليف للمشروعات الهندسية الكبرى في سنوات قليلة، ونأمل أن يكون لها نفس المقدار من السوق العالمي خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك نتيجة ترسيخ أعلى وأدق المعايير في اختيار فريق العمل والاستثمار الجاد في ثقل مهارتهم بالتعلم والتدريب المستمر ومراقبة الجودة.

-انتهى-

