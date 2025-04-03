طوكيو – وقعت شركة تيرا درون، المُصنفة كأفضل مزود خدمات طائرات بدون طيار في العالم لعام 2024، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم. تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الرغبة في استكشاف الابتكار في مجالات الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز، مما يدعم جهود التوطين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين تيرا درون وأرامكو لتطوير تقنيات الطائرات بدون طيار التي تساهم في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة. وتوفر هذه المذكرة منصة لتحفيز الابتكار في مجالات البحث والتطوير، والتجارب التقنية، والتدريب والتوطين، وتعكس رؤية الشركتين المشتركة لدفع عجلة الابتكار مع تعزيز القدرات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة.

وقَّع المذكرة السيد تورو توكشاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيرا درون، والمهندس خالد يحيى القحطاني، نائب الرئيس الأعلى للخدمات الهندسية في أرامكو، بحضور عدد من الضيوف البارزين وقادة القطاع.

وكانت شركة تيرا درون قد حصلت على تمويل من واعد في عام 2023 بهدف المساهمة في توطين تقنيات الطائرات بدون طيار المتقدمة. وعلى إثر هذا الاستثمار، أنشأت تيرا درون فرعها في السعودية (تيرا درون العربية)، بأهداف استراتيجية تتمثل في توطين خدماتها على المدى القصير، وإنشاء مرافق للبحث والتطوير والإنتاج محليًا على المدى الطويل، وتوفير فرص عمل للمواهب السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال السيد تورو توكشاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيرا درون:

"تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا بدعم الابتكار والتوطين انسجامًا مع رؤية أرامكو. ومن خلال شركتنا تيرا درون العربية، نسعى لتقديم أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار التي تعزز السلامة والكفاءة وتدعم القوى العاملة المحلية. وعبر تعزيز التعاون والاستثمار في البحث والتطوير، نعمل على تأسيس قاعدة متينة للنمو المستدام والتطور التكنولوجي في المملكة."

تضع مذكرة التفاهم هذه الأساس لعلاقة أقوى بين تيرا درون وأرامكو، مما يسمح لشركة تيرا درون بمساعدة أرامكو في توظيف حلول مبتكرة وتطوير تقنيات الطائرات بدون طيار لمواجهة التحديات المعقدة في قطاع الطاقة. ومن خلال خبراتها وحضورها المحلي، تسعى تيرا درون للمساهمة في تحقيق التميز التشغيلي لأرامكو ودعم الرؤية الشاملة للمملكة في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

تتوافق هذه الشراكة مع التزام تيرا درون طويل الأجل بدعم جهود التوطين لدى أرامكو من أجل خلق منظومة أكثر استدامة وتنافسية عالميًا. تلتزم تيرا درون بنقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز صناعة الطائرات بدون طيار في المملكة بما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الشامل.

عن تيرا درون العربية:

تيرا درون العربية هي مزود رائد للحلول الجيومكانية وخدمات الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا، تهدف إلى تمكين الأعمال من خلال أحدث التقنيات، وتقدم خدمات تشمل المسح الأرضي، والقياسات الباثيمترية، ومعالجة البيانات وغيرها. تستفيد تيرا درون العربية من الخبرات الدولية التي تمتلكها شركة تيرا درون لتقديم حلول مبتكرة تناسب مختلف القطاعات، مما يؤكد التزامها بدعم رؤية السعودية 2030.

عن شركة تيرا درون:

تعد شركة تيرا درون، ومقرها اليابان، شركة رائدة عالميًا في حلول الطائرات بدون طيار والتنقل الجوي المتقدم (AAM). ملتزمة برسالتها المتمثلة في "فتح أبعاد جديدة"، تسعى الشركة لتحقيق مستقبل مزدهر من خلال الدمج بين مختلف المجالات لإيجاد حلول مبتكرة. تختص الشركة في مجالات المسح والتفتيش والزراعة وإدارة حركة الطائرات بدون طيار (UTM)، وتخدم قطاعات مثل النفط والغاز، والبناء، والكيميائيات، والطاقة، والزراعة.

بأكثر من 3000 مشروع تم إنجازها عالميًا، حققت تيرا درون إنجازات بارزة في مجال تشغيل الطائرات بدون طيار. وفي يوليو 2023، استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في Unifly، الرائدة في منصات إدارة حركة الطائرات بدون طيار، تلتها استثمارات في Aloft Technologies في فبراير 2024، مما عزز قدراتها في هذا المجال. تم إدراج شركة تيرا درون في بورصة طوكيو للنمو بتاريخ 29 نوفمبر 2024 تحت رمز السهم 278A، كما تم تصنيفها كأفضل مزود لخدمات الطائرات بدون طيار لعام 2024.

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