مسقط – جامعة الخليج العربي: وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مذكرةَ تفاهمٍ مع سعادة المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتصار بنت عبدالله الوهيبية، وذلك في مقرّ المركز بالعاصمة العُمانية مسقط. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات الإحصائية والبحثية، وتطوير مبادرات نوعية تُعنى بتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة البيانات الإحصائية، وتوفير مؤشرات دقيقة وموثوقة تدعم صنّاع القرار في دول الخليج.

وخلال اللقاء، الذي حضره سعادة الأستاذ الدكتور عمر الرواس، رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج العربي، بحث الجانبان سبل توطيد التعاون المؤسسي وتعزيز التكامل المعرفي، بما يخدم مسارات التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون.

وأوضح معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن توقيع مذكرة التفاهم يجسّد التزام جامعة الخليج العربي بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإقليمية الرائدة، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الإسهام في إعداد كوادر خليجية مؤهلة تمتلك مهارات متقدمة في مجالات البحث والإحصاء، وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أكدت سعادة الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، خلال التوقيع، أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج المركز في بناء شراكات إستراتيجية فاعلة، مشيرةً إلى أن التكامل بين المؤسسات الإحصائية والجهات الأكاديمية يُعد ركيزةً أساسيةً في بناء اقتصاد معرفي مستدام. وأضافت أن التعاون مع جامعة الخليج العربي سيسهم في توسيع آفاق البحث العلمي، والاستثمار في الكفاءات الخليجية، وتعزيز توظيف البيانات الإحصائية في إعداد دراسات متخصصة تدعم السياسات التنموية.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها: التبادل المعرفي من خلال مشاركة البيانات والتقارير الإحصائية لدعم البحوث والدراسات العلمية، وتنمية القدرات عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف المختصين والباحثين، إلى جانب الدعم الاستشاري وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية في المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية لوفد جامعة الخليج العربي في مرافق المركز، اطّلع خلالها الوفد، الذي ضمّ – إلى جانب سعادة رئيس مجلس الأمناء ومعالي رئيس الجامعة – كلا من سعادة الأستاذ الدكتور غازي العتيبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وسعادة الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري، عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، على أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إدارة البيانات الضخمة وتطوير المؤشرات الإحصائية على مستوى دول مجلس التعاون، بما يعكس التقدم الذي يشهده العمل الإحصائي الخليجي.

