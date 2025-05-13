توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures)، ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك "ستاندرد تشارترد"، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

ويعكس هذا التعاون نية الطرفين استكشاف مبادرات الابتكار، ودعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف فرص الاستثمار، والاستفادة من محافظهما الاستثمارية وقدراتهما ورؤاهما السوقية. وستركز الشراكة على تحديد أوجه التعاون في مجالات الابتكار الرقمي، والشراكات الاستراتيجية، والمشاركة في تأسيس المشاريع في قطاع الخدمات المالية.

وقال جوتام جاين، العضو التنفيذي في "إس سي فينتشرز": "تأسست ’إس سي فينتشرز‘ برؤية تهدف إلى إعادة صياغة جوهر العمل المصرفي وبناء منظومة متكاملة تدعم هذا الهدف. وتجمع مذكرة التفاهم مع

بنك الإمارات دبي الوطني بين مؤسستين رائدتين تتطلعان إلى المستقبل، وتشتركان في نفس الطموح لتسريع الابتكار وإطلاق قيمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

من جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل الابتكار ركيزة أساسية في كل ما نقوم به من أعمال في بنك الإمارات دبي الوطني. وتأتي هذه الشراكة مع ’إس سي فينتشرز‘ منسجمة تماماً مع هدفنا الرامي إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية، وتعزيز التزامنا بإحداث نقلة نوعية في المشهد المصرفي من خلال خلق فرص جديدة للنمو في الخدمات المالية في المنطقة. وهذا من شأنه أن يوفر لعملائنا تجارب مصرفية أكثر ذكاء وسهولة وأماناً."

وتعكس المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار المالي، والتزامها بتعزيز التعاون في هذا القطاع من أجل صياغة مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في المنطقة. وتهدف مذكرة التفاهم من خلال الجمع بين مؤسستين تتمتعان بسجل حافل من الابتكار والريادة في السوق، إلى حفز التقدم في مجال التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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