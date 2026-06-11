القاهرة، مصر: في إطار التزامها بتعزيز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص، أعلنت شركة آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة) عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة بصيرة.

وتستهدف هذه الشراكة إتاحة خدمات النقل أكثر إتاحة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب دعم توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية داخل بيئة العمل، بما يعكس التوجه نحو خلق بيئة عمل أكثر شمولا وملاءمة لاحتياجات المكفوفين وضعاف البصر.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في تقديم تجربة نقل أكثر شمولًا ومرونة. وتزويد العاملين بالمهارات اللازمة للتعامل بفعالية واحترام مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

وفي هذا السياق صرح المهندس / وديع بو شيحة المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " أر. ايه. تي. بي ديف للنقل كايرو"

يسعدنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية الهامة مع مؤسسة بصيرة، والتي تمثل خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص داخل منظومة النقل وأكد على أهمية توفير خدمات نقل متاحة وآمنة لجميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بدعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة البصرية، ليس فقط من خلال تحسين تجربة استخدامهم لخدماتنا، ولكن أيضًا عبر إتاحة فرص عمل حقيقية داخل بيئة عمل داعمة ومتنوعة كما نؤمن بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للجميع، وخاصةً للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حيث يُعد ذلك من أولوياتنا الأساسية.

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