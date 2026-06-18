القاهرة، أعلنت كل من شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وشركة إي هيلث، المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية للقطاع الصحي، وشركة إي أسواق، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لمقدمي الخدمات الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول وليد رماح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تنميه، أكرم رضا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إى هيلث" وعادل مبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إى أسواق".

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لدعم نمو قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال إتاحة حلول متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا، بما يمكن العيادات والمراكز الطبية من تطوير أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية لإدارة منشآتها الطبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة.

وبموجب البروتوكول، ستوفر شركة تنميه حلولاً تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مقدمي الخدمات الطبية، بينما تتولى شركة إي هيلث تقديم منصة "عيادة بلس"(Eyada Plus) كحل رقمي متكامل لإدارة المنشآت الطبية، فيما تقوم شركة إي أسواق بدور الشريك التسويقي وقناة الوصول إلى العملاء المستهدفين عبر منصاتها الرقمية وشبكاتها البيعية.

ويهدف التعاون إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تُمكّن مقدمي الخدمات الطبية من الوصول إلى الحلول التمويلية بسهولة وسرعة، بما يساهم في دعم خطط التوسع والتطوير والتحول الرقمي. كما تتيح المنصة للعملاء الاستفادة من برامج التمويل التي تشمل تكلفة الاشتراك في منصة "عيادة بلس "(Eyada Plus)، بما يوفر حلاً متكاملاً يجمع بين التمويل والتكنولوجيا في تجربة سلسة ومبسطة، تدعم رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما يساهم هذا النموذج المتكامل في تسهيل وصول مقدمي الخدمات الطبية إلى أحدث الحلول الرقمية دون تحمل أعباء مالية إضافية، بما يدعم تطوير أعمالهم وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

أشار الأستاذ وليد رماح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تنميه، إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع مجموعة الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية الأساسية، وخاصة القطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز قدرته على النمو والاستدامة.

وأوضح "نحن في تنميه نعمل على تمكين مقدمي الخدمات الصحية من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم وزيادة كفاءاتهم التشغيلية، إدراكًا منا لأهمية القطاع الطبي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما نؤكد أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة المنشآت الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مما يستدعي توفير حلول تمويلية مرنة تشجع على الاستثمار في التقنية والابتكار."

وتابع "يمثل تعاوننا مع إي هيلث وإي أسواق خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين التمويل والخدمات الرقمية، بما يتيح للمنشآت الطبية الوصول إلى حلول متطورة تدعم التوسع والنمو المستدام. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى الإسهام في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتمكين مقدمي الخدمات الصحية من الاستثمار في تطوير قدراتهم التشغيلية والتقنية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويوسع نطاق الوصول إليها. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، عبر تقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مضافة للقطاع الصحي والاقتصاد المصري.".

ومن جانبه، أكد الأستاذ أكرم رضا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة " إى هيلث"، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة إي هيلث نحو بناء منظومة صحية رقمية مترابطة، حيث تجمع بين التكنولوجيا والخبرة العلمية والحلول التمويلية في إطار واحد يخدم مقدمي الخدمات الصحية ويعزز من قدرتهم على الاستفادة من التحول الرقمي. ونؤمن بأن التعاون مع شركائنا سيسهم في تسريع تبني الحلول الرقمية وتحقيق أثر ملموس على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية."

كما صرح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق": "جاءت هذه الشراكة انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير نماذج تمويل مبتكرة تدعم رحلة التحول الرقمي للمنشآت الطبية. ومن خلال التعاون مع شركة إي هيلث وشركة تنمية، نسعى إلى تمكين عدد أكبر من مقدمي الخدمات الصحية من الاستفادة من منصة "عيادة بلس" والحلول المصاحبة لها، بما يساهم في تطوير أعمالهم وتحسين كفاءتهم التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى."

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة اي فاينانس بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، بما يدعم تطوير منظومة صحية أكثر تكاملاً واستدامة، ويعزز من قدرة مقدمي الخدمات الصحية على مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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نبذة عن شركة تنميه

تُعد تنميه شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. تأسست تنميه في عام 2009، واستحوذت عليها شركة إي اف چي فاينانس، وهي إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، في عام 2016. تقدم تنميه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتمكين رواد الأعمال في المناطق والمجتمعات المحرومة من الخدمات في جميع أنحاء مصر. تشمل هذه الخدمات حلول التمويل، وخدمات التأمين، وأدوات الدفع الرقمية، التي يتم تقديمها من خلال شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مما يُمكّن العملاء من تنمية وإدارة أعمالهم بفعالية.

ينبع هذا من دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفقر، ورفع مستوى الثقافة المالية، والارتقاء برفاهية المجتمعات التي تنقصها الخدمات.

من خلال التحول الرقمي المستمر وتعزيز المعاملات غير النقدية، تساهم تنميه أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الشمول المالي.

منذ تأسيسها، أصدرت تنميه ما يقرب من 3 ملايين تسهيل تمويلي لمشاريع بمختلف الأحجام والقطاعات. وتدير الشركة ما يقرب من 400 فروعاً في 25 محافظة مصرية، وتخدم حوالى 10,000عميل جديد شهرياً، وتدعمها قوة عاملة تقارب 5000 موظف.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efgholding.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com