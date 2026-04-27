دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، اليوم عن تفعيل "جيوَن"، منظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر شبكة تجارها.

وتُعد "جيوَن" منظومة محلية لبطاقات الدفع، صُممت خصيصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مزايا تلبي احتياجات السوق المحلي، مع دعم البنية التحتية للمدفوعات وربطها عالميًا. وتهدف "جيوَن" إلى تعزيز الشمول المالي ودعم نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية، إلى جانب تقديم تجربة دفع متطورة ضمن بيئة آمنة وموثوقة.

ومع هذا التكامل، أصبح بإمكان تجار تلر قبول بطاقات "جيوَن" بسلاسة، بما يتيح معاملات أسرع وتجربة دفع أكثر انسيابية.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر:" تمثل جيوَن طريقة دفع أكثر ذكاءً، صُممت خصيصًا لسوق الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تفعيلها عبر منصتنا، نعمل على توسيع شبكتنا، وتقديم معاملات سلسة على نطاق واسع، وتمكين العملاء، وتعزيز تجربة الدفع."

ومع تفعيل "جيوَن"، تواصل تلر تطوير منصتها وتوسيع شبكتها، بما يمكّن التجار من العمل بكفاءة أعلى، والتوسع بوتيرة أسرع، وتعزيز حضورهم في اقتصاد رقمي سريع التطور.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وغوغل بي وسامسونج بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموزQR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلرفايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSSوشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة، ومعتمدة كمزوّد تقني لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يعكس التزامها بأعلى المعايير التنظيمية. لمعرفة المزيد:

www.telr.com

