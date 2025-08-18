أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء "Desert Technologies"، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وأول شركة سعودية تُصنّع وتُصدّر الألواح الشمسية، وعضو برنامج "صنع في السعودية"، وشركة صناعات الخريِّف عن توقيع اتفاقية استراتيجية للتعاون في تطوير وتعزيز قدرات المملكة في مجال البنية التحتية الذكية، في خطوة تستهدف دعم مسيرة التحول الصناعي والتقني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج خبرات الشركتين الرائدتين لتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنامية لقطاعي الصناعة والبنية التحتية الذكية، من خلال تنفيذ مشاريع تجارية مشتركة، وتكامل التقنيات، وتبادل الموارد، بما يسهم في تسريع طرح منتجات وخدمات جديدة في السوقين المحلي والإقليمي.

وقّع الاتفاقية عن شركة صناعات الخريِّف السيد محمد بن غنام الجشعم الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريِّف، وعن شركة تكنولوجيات الصحراء السيد خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيات الصحراء.

تصريحات الشركاء:

قال السيد محمد بن غنام الجشعم:"نعتز بالشراكة الإستراتيجية مع شركة تكنولوجيات الصحراء الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة. تُمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير حلول بنية تحتية ذكية تدعم القطاعات الحيوية في المملكة، وتعزز من قدرتنا على تقديم خدمات وحلول متكاملة قائمة على الابتكار والجودة."

وأضاف الجشعم:"تضع الاتفاقية إطارًا للمشاريع الصناعية والتجارية المشتركة، وتكامل التقنيات، ومشاركة الموارد، مما يُمكّن الطرفين من تسريع دخول المنتجات والخدمات الجديدة إلى السوق. سيركز التعاون على تطوير وتوفير أنظمة بنية تحتية ذكية متطورة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والنمو الصناعي."

من جانبه، صرح السيد خالد بن أحمد شربتلي:"نفخر بالشراكة مع شركة الخريِّف للصناعات، فهي تجمع بين خبرة صناعية عريقة وحلول تقنية متقدمة، مما سيمكننا من تطوير أنظمة ذكية تدعم مسيرة المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام."

وأضاف شربتلي:"من المتوقع أن تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية آفاقًا جديدة للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، مما يجعل المملكة مركزًا إقليميًا لابتكارات البنية التحتية الذكية."

عن شركة الخريِّف للصناعات:

شركة سعودية رائدة تمتد خبرتها لأكثر من أربعة عقود، وتُعد من أبرز المجموعات الصناعية في المملكة، حيث تقدم حلولاً هندسية وتصنيعية متكاملة تخدم قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة، والنفط والغاز، عبر شبكة واسعة من المرافق والمشاريع داخل وخارج المملكة.

عن شركة تكنولوجيات الصحراء:

شركة سعودية رائدة في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، تمتلك سجلًا حافلًا من المشاريع المستدامة في أكثر من 25 دولة، وتجمع بين الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتقديم حلول متطورة في مجالات الطاقة الشمسية، والتقنيات الرقمية، والأنظمة الذكية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة لخلق منظومة طاقة متكاملة.

لمزيد من المعلومات:

https://www.desert-technologies.com

https://www.alkhorayef.com

