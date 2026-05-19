مسقط، تقديراً لمسيرتها الحافلة بالأداء المالي القوي والنمو المستدام، حصدت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، جائزة " التميز في النمو المالي والمرونة في مواجهة تقلبات السوق" ضمن الدورة الحادية عشرة من قمة العصر الجديد للصيرفة. ويعكس هذا التكريم المكانة العالية التي تتمتع بها الشركة في القطاع، بفضل رؤيتها الاستراتيجية الواضحة، وكفاءتها التشغيلية العالية، ونهجها المتوازن في إدارة المخاطر، إلى جانب قوة أسسها المالية والتجارية التي تواصل ترسيخ ريادتها في السوق.

وأُقيمت القمة تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، حيث شهدت حضور نخبة من كبار التنفيذيين وقادة القطاع المالي والمصرفي وصنّاع القرار. وشكّل هذا الحدث منصة رائدة للحوار البنّاء وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع المالي ومتطلبات المرحلة المقبلة. وقد تسلّم الجائزة الفاضل سام بن عبدالله الحبسي، رئيس إدارة العمليات، نيابة عن الوطنية للتمويل.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: " نفخر بهذا التقدير الذي يجسد نجاح رؤيتنا الاستراتيجية بعيدة المدى، ويعكس متانة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام بمرونة وكفاءة رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية. كما تمثل هذه الجائزة شهادة على الثقة المتواصلة التي يوليها لنا عملاؤنا، والتي نعتز بها ونحرص على تعزيزها من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي تطلعات الأفراد والشركات، وتمكنهم من استثمار فرص النمو والتوسع بثقة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، نواصل التزامنا بتعزيز الابتكار في عملياتنا، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة".

ويعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي الذي تواصل الوطنية للتمويل تحقيقه، وهو ما تؤكده نتائجها المتميزة خلال الربع الأول من عام 2026. فقد سجلت الشركة، للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، أرباحاً تشغيلية (الربح قبل المخصصات والضرائب) بلغت 7.96 مليون ريال عُماني، مقارنة بمبلغ 5.96 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً لافتاً بنسبة 33.42%. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 3.83 مليون ريال عُماني، مقارنة بـمبلغ 3.31 مليون ريال عُماني في مارس 2025، بزيادة بلغت 15.76%.

وفي إطار مواصلة تعزيز مركزها المالي ومسارها التوسعي، بلغت محفظة صافي استثمارات الشركة في التمويل التأجيري 664 مليون ريال عُماني، مسجلة نمواً بنسبة 1.73% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، إلى جانب امتلاكها أكبر قاعدة لرأس المال التنظيمي بين شركات التمويل والتأجير بقيمة 144.13 مليون ريال عُماني. وتؤكد هذه المؤشرات متانة الأسس المالية للشركة ومكانتها كأكبر شركة في القطاع من حيث حجم الأصول، وانتشار شبكة الفروع، والإيرادات، والربحية.

ويجسد هذا التكريم التزام الوطنية للتمويل المتواصل بإعادة صياغة معايير التميز في قطاع التمويل والتأجير، من خلال تبني الابتكار، وتعزيز المرونة المؤسسية، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل. وانطلاقاً من رؤيتها الطموحة ونهجها الذي يضع العميل في صميم أولوياتها، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق يسهم بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

