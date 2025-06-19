تدير "كيدز فيرست" محفظة من العلامات التجارية ذات السمعة العالية تشمل: حضانة ريدوود مونتيسوري وحضانة أوديسي وحضانة ويلو للأطفال، إضافة إلى ليدي بيرد وتشيلدرنز أوازيس، وتقدم أربعة مناهج تعليمية مختلفة من خلال 34 حضانة في دبي وأبوظبي والدوحة، وتخدم ما يزيد على 5,000 طالب . كما تتمتع المجموعة بإمكانات واعدة لتحقيق المزيد من النمو عبر محفظة علاماتها التجارية.

كما تتمتع المجموعة بإمكانات واعدة لتحقيق المزيد من النمو عبر محفظة علاماتها التجارية. تتماشى هذه الصفقة مع نهج شركة تعليم المنضبطة والمرتكزة على تعزيز القيمة في استثمار رأس المال، ومن المتوقع أن تدعم بقوة التدفقات النقدية للمجموعة وتُحقق مكاسب مالية إيجابية لمساهميها.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستواصل مجموعة "كيدز فيرست" عملها كوحدة مستقلة ضمن محفظة شركة تعليم، وسيواصل السيد كامل نجار، مؤسس مجموعة "كيدز فيرست" ومساهمها بنسبة 5%، الإشراف على النمو المستقبلي للمجموعة بصفته الرئيس التنفيذي، وسيتولى السيد نجار وفريقه مسؤولية للاستفادة من خبراتهم التشغيلية وسجلهم الناجح في تنمية المحفظة.

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الرابع من السنة المالية 2024/25 لشركة تعليم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم تعليم القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة")، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، عن قيامها بتوقيع اتفاقية بيع وشراء (SPA) للاستحواذ على 95% من مجموعة "كيدز فيرست" المحدودة، إحدى أبرز مزودي خدمات التعليم المبكر في دول مجلس التعاون الخليجي.

تمثل مجموعة "كيدز فيرست" إضافة استراتيجية تعزز تكامل خدمات شركة تعليم، التي تحظى بشعبية واسعة، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال شبكتها المتميزة من الحضانات عالية التصنيف. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تحقيق توسع نوعي يضيف قيمة استراتيجية لشركة تعليم في قطاع التعليم المبكر سريع النمو، مع نمو فوري في الأرباح والتدفقات النقدية.

تدير مجموعة "كيدز فيرست" شبكة متنوعة تضم 34 حضانة موزعة في مواقع مركزية متميزة بالقرب من مناطق الأعمال والأحياء السكنية في دبي وأبوظبي والدوحة. وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 5,000 طالب من خلال عدد من العلامات التجارية الرائدة، مع توفير أربعة مناهج تعليمية مختلفة تُطرح بأسعار متنوعة، مما يتيح خدمات تعليم مُخصصة تناسب متطلبات شرائح متعددة من السوق. ويحقق نموذج أعمال الشركة تدفقات نقدية إيجابية منذ اليوم الأول.

توفر مجموعة "كيدز فيرست" فرصة فريدة لشركة تعليم للاستحواذ على منصة جاهزة للتشغيل تتمتع بسجل قوي في تحقيق النمو وإدارته بكفاءة. وتتماشى هذه الصفقة مع نهج تعليم المنضبط والقائم على خلق القيمة في توظيف رأس المال.

سيتم تمويل الصفقة بالكامل ذاتياً من خلال مزيج من الأسهم والدين، ومن المتوقع استكمالها في الربع الرابع من السنة المالية 2024/25 لتعليم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة الأخرى.

قال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة تعليم لشركة "تعليم":

"يمثل استحواذنا على مجموعة "كيدز فيرست" مرحلة مهمة جديدة في استراتيجية النمو التي تتبناها تعليم. ومن خلال التوسع في قطاع التعليم المبكر، نحن نؤسس لمسار تعليمي شامل يدعم الأطفال منذ مراحل نموهم الأولى وحتى مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. إن السجل المثبت لمجموعة "كيدز فيرست" وشبكتها المتنوعة من الحضانات الرائدة، التي تحظى بتقدير كبير وإقبال واسع من أولياء الأمور، تُكمل محفظتنا السوقية الرائدة، وتُسهم في تنويع خدماتنا التعليمية. ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز موقعنا القوي وتؤكد التزامنا بتقديم تعليم عالي الجودة ومؤهل للتوسع في المنطقة."

من جانبه قال فيليب تابييه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبول آند بيبي:"نفخر بشراكتنا مع كامل النجار، وبما حققته مجموعة "كيدز فيرست" على مر السنين، من بناء شبكة موثوقة من دور الحضانة المتميزة التي تضع نمو الأطفال ورفاهيتهم في صميم رسالتها. وبصفتنا أوصياء على أعمال مجموعة "كيدز فيرست" منذ فترة طويلة، يشرفنا أن نعهد بمستقبلها إلى مؤسسة تعليم، إحدى أبرز مؤسسات التعليم المرموقة والطموحة في المنطقة. نحن على ثقة بأن إرث "كيدز فيرست" سيزدهر تحت رعاية تعليم، ونعرب هنا عن عميق امتناننا للعائلات والمعلمين والشركاء الذين دعموا هذه المسيرة حتى الآن."

قال كامل النجار المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة "كيدز فيرست"، قال:"منذ تأسيسها، سعت مجموعة "كيدز فيرست" جاهدة لتحقيق هدف واحد لم يتغير يتمثل في ضمان رفاهية وتطور كل طفل من طلابها. وقد كانت هذه الرسالة الفريدة هي البوصلة التي توجه نمو المجموعة وتحقق نجاحها على مدار أكثر من 14 عاماً. واليوم نبدأ فصلاً جديداً ومتميزاً في مسيرة المجموعة، فمن خلال إرث شركة تعليم الراسخ ستتمكن المؤسستان معاً من الارتقاء بمعايير التعليم، وتسريع نمو مراكز التعليم المبكر المتميزة. وتلتزم كل من مجموعة كيدز فيرست وشركة تعليم بوضع معايير جديدة في مجال خدمات التعليم المبكر، من خلال إعداد الأطفال وتأهيلهم للنجاح والازدهار في عالم يتسم بالتعقيد والتطور السريع، وضمان استفادتهم من أنظمة تعليمية شاملة وعالمية المستوى منذ سنواتهم الأولى".

بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستعمل مجموعة "كيدز فيرست" كوحدة مستقلة ضمن محفظة تعليم ، مع استمرار الإدارة الحالية، بما في ذلك مؤسس الشركة، كامل النجار الذي سيواصل دوره كمساهم بحصة 5%، في العمل مع مجلس إدارة تعليم، للاستفادة من خبراتهم الواسعة في القطاع، وسجلهم المثبت في تحقيق نمو مستدام وتقديم تعليم عالي الجودة.

عملت شركة ديلويت للاستشارات المالية المحدودة كمستشار مالي لشركة تعليم، بينما تولت شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر دور المستشار القانوني. وفي المقابل، قامت كل من شركة سنترفيو بارتنرز وشركة لينكليترز بدور المستشار المالي والقانوني على التوالي لمجموعة بيبول آند بيبي.

نبذة حول شركة "تعليم":

تُعتبر مجموعة "تعليم"، )المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز: TAALEEM) ، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات وهي تمتلك محفظة تضم 34 مدرسة، تشمل 12 مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة و22 مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية. تمتلك المجموعة قاعدةً طلابية تضم أكثر من 40,000 طالباً، ولديها هيئة تدريس تضم مدرسين على درجة عالية من الخبرة من مختلف أنحاء العالم.

نبذة حول مجموعة "كيدز فيرست"

تأسست مجموعة "كيدز فيرست"في عام 2011، وهي تُعد من أبرز الجهات الرائدة في مجال التعليم المبكر عالي الجودة في كل من دبي وأبوظبي والدوحة. وتدير المجموعة أكثر من 34 مركزاً للتعليم المبكر. وتتمحور رسالتنا حول رعاية كل طفل من طلابنا، حيث نعد برعايته وبناء ثقته في قدراته ومتابعته بطريقة شاملة.

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