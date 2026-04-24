وقعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، وشركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في قطاع الطاقة ومبيعات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل لخطة استمرارية الأعمال لتوفير إمدادات وقود الطائرات.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التنسيق وتحسين موثوقية عمليات إمداد وقود الطائرات، ما يعكس التزاماً مشتركاً باستمرارية العمليات التشغيلية ومرونتها والتقيد بمعايير قطاع الطيران. كما ترسي مذكرة التفاهم إطاراً منظماً للتعاون المشترك، يتضمن إجراءات واضحة لدعم إدارة إمدادات الوقود والتنسيق الفوري لعمليات نقل الوقود عبر خطوط الأنابيب وتحميل الشاحنات، بما يضمن عمليات فعالة وسلسة عبر هذين المحورين الرئيسيين للطيران في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "بصفتها مساهماً أساسياً في منظومة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُدرك مجموعة اينوك الأهمية البالغة لضمان استمرار إمدادات الوقود لقطاع الطيران. وتُعزز شراكتنا مع "امارات" نهجنا الاستباقي في تخطيط استمرارية الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة لضمان سلاسة العمليات في قطاع الطيران بدولة الإمارات، مما يُعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل اينوك وامارات على حلولاً لوجستية متطورة واستراتيجيات مُنسقة للاستجابة للطوارئ لضمان استمرار إمدادات الوقود دون انقطاع."

من جانبه، قال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول: "إن ضمان استمرارية إمدادات الوقود لقطاع الطيران يمثل مسؤولية وطنية نوليها في ’امارات‘ أقصى درجات الاهتمام. وتشكل هذه المذكرة مع مجموعة ’إينوك‘ إطاراً عملياً لتوحيد جهودنا وجاهزيتنا المشتركة - ليس فقط في الظروف الاعتيادية، بل وأيضاً في الحالات الطارئة. ومن خلال تنسيق جهودنا وتوحيد إجراءاتنا بشكل مسبق، فإن ذلك يعزز مرونتنا التشغيلية ويضمن توافر إمدادات الوقود دون انقطاع. وتُعد هذه الموثوقية عنصراً حيوياً للمسافرين وشركات الطيران والاقتصاد الأوسع الذي يعتمد على ريادة الإمارات في قطاع الطيران. ولم تعد هذه المرونة التشغيلية مجرد إجراء احترازي فحسب، وإنما أصبحت ركيزة أساسية تساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة، ونحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز هذه المكانة بالتعاون مع شريك وطني موثوق".

ستوفر خطة استمرارية الأعمال إجراءات موثقة لتوجيه الاستجابة والتعافي واستئناف عمليات المؤسستين. وستتضمن الخطة أيضاً إجراء اختبارات وتمارين وتدريبات دورية للموظفين، إلى جانب اختبارات المعدات والاتصال للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

