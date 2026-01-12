الدرعية، المملكة العربية السعودية: استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر في 9 ديسمبر 2024 بشأن إطلاق مشروعين يحملان علامة «ترامب» في الرياض، تفخر "دار الأركان" بالتعاون مع "دار جلوبال" ومنظمة ترامب بالكشف عن أول هذين المشروعين المتميزين، وهو "نادي ترامب الدولي للجولف – الدرعية"، الذي يقع على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار، ضمن المخطط الرئيسي الحصري الذي تطوره شركة الدرعية.

وسيشكّل هذا التعاون منصة لإطلاق "نادي ترامب الدولي للجولف - وادي صفار "، ليكون وجهة حصرية متكاملة. سيضم المشروع ملعب جولف بمواصفات عالمية يحمل علامة "ترامب"، وفندقاً فاخراً يحمل علامة "ترامب"، ومجموعة من المساكن الفاخرة المطلة على الوديان الطبيعية ومشاهد ملعب الجولف، في بيئة راقية تتميز بالأمن والخصوصية.

سيجمع المشروع بين أعلى معايير الضيافة العالمية والتصاميم المعمارية المذهلة وأنماط الحياة الراقية، في موقع يحتفي بالإرث الثقافي والطبيعي الفريد للمملكة ويسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

يعد هذا المشروع الأول من نوعه لمنظمة ترامب في مشروع الدرعية، ويمثل توسعاً مهماً لحضورها في المملكة، ويأتي عقب تعاونها الناجح مع "دار الأركان" و"دار جلوبال" في مشاريع تطويرية مميزة في أنحاء المنطقة. وستقدم علامة "ترامب" معاييرها العالمية المعروفة في الفخامة والخدمة والتصميم، لإنشاء وجهة تجمع بسلاسة بين المرافق المصممة وفق أعلى المستويات العالمية والجذور الثقافية العريقة للمملكة وجمالها الطبيعي.

وصرح إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "نفخر بتوسيع حضورنا في المملكة من خلال هذا المشروع الرائد في وادي صفار. سيسهم ’نادي ترامب الدولي للجولف – وادي صفار ‘ في إعادة تعريف الفخامة والتميز في المنطقة، ليرسي معياراً جديداً يجسد التزام علامتنا الراسخ بالجودة والرقي والأناقة الخالدة. نتطلع إلى إنشاء وجهة تتكامل مع تراث المنطقة الغنية والعريقة، مع توفير مستوى عالمي من المعيشة الفاخرة في الوقت نفسه".

وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة "دار الأركان": "هذا المشروع فرصة لبناء وجهة تعكس مكانة وادي صفار العريق وتجسيدًا لإرث علامة ترامب. وبقيادة ’دار جلوبال‘ لعمليات التطوير، نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيصبح أحد أبرز معالم المملكة وأكثرها شهرة عالمياً وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني."

وأضاف زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ"دار جلوبال": "تفخر ’دار جلوبال‘ بالتعاون مع شركة الدرعية و’دار الأركان‘ لتطوير ’نادي ترامب الدولي للجولف – وادي صفار ‘. لقد قامت ’دار جلوبال‘ بتنفيذ مشاريع أيقونية في أوروبا ومنطقة الخليج بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة. ونحن فخورون بإحضار خبراتنا إلى مشروع الدرعية، لتقديم مشروع يجمع بين الأصالة والرقي وأعلى المعايير العالمية، ليكون ’نادي ترامب الدولي للجولف وادي صفار‘ معلماً بارزاً لا مثيل له".

يقع وادي صفار في الدرعية، خارج الرياض مباشرةً، وهو أحد أكثر المناطق الخلابة والأهمية الاستراتيجية في المملكة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة منطقة فاخرة تكمل المخطط الرئيسي لمنطقة الدرعية، الذي يمثل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة 2030، الرامية لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

إخلاء المسؤولية: لا تمتلك منظمة ترامب أو أي من مؤسسيها الحاليين أو السابقين أو الشركات التابعة لها "نادي ترامب الدولي للجولف وادي صفار"، ولا تقوم بتطويره أو بيعه. وتستخدم شركة "دار جلوبال" بي إل سي، المالك والمطور للعقار، اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص، والذي قد يتم إنهاء أو إلغاء هذا الترخيص وفقاً لشروطه.

نبذة عن منظمة ترامب

لأكثر من أربعة عقود، وضعت منظمة ترامب معايير جديدة للتميز في تطوير العقارات الفاخرة، ممثلةً أعلى مستويات التميز في الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم، وملاعب الجولف ذات البطولات، وخدمات العقارات العالمية، والمباني السكنية والتجارية، وإدارة العقارات، والترفيه، والمطاعم، والتجزئة، وأكثر من ذلك. بفضل هذا الالتزام الدائم، تُعد منظمة ترامب من أبرز الشركات المطورة لأكثر الأصول العقارية الفاخرة في العالم.

نبذة عن "دار الأركان"

شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" هي شركة مساهمة عامة، مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تمتد مسيرتها على 28 عاماً، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها. تعتبر الشركة اليوم أكبر المطورين العقاريين على مستوى المملكة، وترتكز في مشاريعها على تطوير المساكن والمراكز التجارية المصمّمة بأناقة في مواقع استراتيجية في المملكة. تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات يتضمن تطوير وتسليم 15,300 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية. وتسعى "دار الأركان" إلى تنمية محفظتها بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء المملكة فضلاً عن توسعة نطاق حضورها على المستوى الدولي.

www.daralarkan.com

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

نبذة عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق. وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، ملتزمة بأعلى معايير التصميم والتطوير، مع الحفاظ على تراثها العريق وفقًا للمعايير العالمية.

نبذة عن وادي صفار:

بُني وادي صفار على إرثٍ غنيٍّ من الماضي ورؤيةٍ طموحة تُشكّل مستقبله، ليكون وجهة عالمية فريدة من نوعها وغاية في الفخامة. كما أنها ستضم عقارات تُخصّص لأكثر الشخصيات نفوذًا في المملكة. وتتكامل في وادي صفار عناصر ضيافة ونمط حياة بمعايير عالمية، تشمل ملعب جولف بتوقيع جريج نورمان، ونادي الجولف ، ونادي للفروسية والبولو، إلى جانب ثلاثة مراكز متكاملة لأسلوب الحياة تضم منافذ تجزئة ومساجد. كما تحتضن الوجهة ثمانية فنادق فائقة الفخامة، من بينها "أمان"، و"أوبروي"، و"سيكس سينسيز"، وغيرها، بالإضافة إلى حدائق ومساحات مفتوحة، ومسارات طبيعية تمتد لمسافة 42 كيلومترًا، مما يجعل وادي صفار وجهة رائدة تستقطب عشّاق الرفاهية والسفر الفاخر من مختلف أنحاء العالم.

