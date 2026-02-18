دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "آي كيو فولفيلمنت"IQ Fulfillment"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في خدمات الشحن والتوصيل المدعومة بالتقنيات الروبوتية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار مبادرة "تجّار دبي".

تمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة المبادرة الرائدة، إذ تسهم في توسيع نطاقها من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق وتقديم الدعم المُخصّص خلال مرحلة التسجيل والإعداد، بهدف تلبية إحدى أهمّ الاحتياجات الملحّة للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، والتي تتمثل في توافر عمليات الشحن والتوصيل الموثوقة والقابلة للتطوير والقائمة على البيانات.

وتُعدّ "تجّار دبي" من المبادرات الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وقد نجحت منذ انطلاقها في سبتمبر عام 2024 في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في مشهد ريادة الأعمال، مع توفير الدعم لأكثر من 3,400 بائع عبر الشراكات مع منصات رائدة مثل نون وأمازون. كما تؤدي المبادرة دوراً رئيسياً في دعم أحد مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمتمثل بمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، من خلال تسريع عملية تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة للحلول الرقمية، وتعزيز قدرتها التنافسية وحضورها في الأسواق العالمية.

وتعمل المبادرة على ترسيخ الأسس التشغيلية اللازمة لتحقيق التطور المستدام من خلال الشراكة مع "آي كيو فولفيلمنت"، حيث يتيح هذا التعاون للتجّار المشاركين الانتقال من الخدمات اللوجستية المجزّأة إلى نماذج شحن وتوصيل متكاملة وقائمة على التكنولوجيا، ما يسهم في زيادة مستويات السرعة والدقة والكفاءة من حيث التكلفة، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المتعاملين. ويستفيد التجّار من خدمات التسجيل والإعداد المُنظمة، والشروط التجارية التفضيلية، مثل التخفيضات على أسعار الشحن والتوصيل، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً، بالإضافة إلى الحصول على تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء. وتتيح هذه الإمكانات الواسعة للشركات تحسين إدارة المخزون، وتعزيز موثوقية تنفيذ الطلبات، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ما يوفر لها الدعم خلال التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز التنافسية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل مبادرة تجّار دبي تقديم دليلٍ واضح على الدور المحوري للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتأتي اتفاقية الشراكة مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ في إطار مسيرة تطور البرنامج، إذ تعزز البنية التشغيلية واللوجستية اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل مستدام. ومن خلال دمج بنية تحتية متقدمة لخدمات التنفيذ وقدرات سلاسل الإمداد القائمة على البيانات ضمن مبادرة تجّار دبي، فإننا نلبي إحدى أبرز الاحتياجات الملحّة لنمو هذه الشركات، ونعزّز جاهزيتها للتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتسهم هذه الشراكة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانة دبي كوجهة مثالية لانطلاق الأعمال الطموحة الراغبة بالتوسع عالمياً".

خطوة نوعية

من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "نركز على بناء منظومة متكاملة تُمكّن نمو الشركات وازدهارها في عصر الاقتصاد الرقمي، وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ خطوة نوعية تعزز مبادرة ’تجّار دبي‘ عبر توفير خدمات ذكية وسلسة مدعومة بالتكنولوجيا؛ إذ لم يعد المتجر الرقمي وحده كافياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تحتاج إلى بنية تشغيلية متطورة تدعم نموها. ومن خلال دمج الحلول اللوجستية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نزوّد رواد الأعمال في دبي بالأدوات التي تمكّنهم من التوسع بثقة وتعزيز تنافسيتهم، بما يرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

بدوره، صرّح فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة"(IQ Holding قائلاً: "إن بناء اقتصاد المستقبل يتطلّب أكثر من مجرد منصات رقمية؛ فهو يستدعي وجود سلاسل توريد فعلية يدعمها الابتكار. نحن فخورون بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادرة 'تجّار دبي' لوضع أحدث تقنيات الروبوتات وحلول التنفيذ الآلي ذات المعايير العالمية في متناول الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال سد الفجوة بين التكنولوجيا والتجارة، سوف يتم تمكين رواد الأعمال في دبي من توسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع".



وقد قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كلٌ من أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وفادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة" (IQ Holding).



حلول متقدمة

وتركز "آي كيو فولفيلمنت" منذ تأسيسها على تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي، وهي تدير شبكة من مراكز الشحن والتوصيل المدعومة بالتقنيات الروبوتية وأنظمة إدارة المستودعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، والتي تتميز بالتزامها بأفضل المعايير العالمية، ما يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات بمختلف أحجامها. وتحظى الشركة بثقة أكثر من 500 علامة تجارية عالمية، وتتميز خدماتها بالموثوقية العالية، إذ يبلغ معدل دقة تنفيذ الطلبات 99%، كما تقدم الدعم للشركات في جميع مراحل النمو ضمن العديد من القطاعات.



حوافز وخدمات دعم

وبموجب الاتفاقية، سيحصل التجاّر المشاركون في مبادرة تجّار دبي على باقة متكاملة من الحوافز وخدمات الدعم، بما فيها تخفيضا بنسبة تصل إلى 20% على خدمات الشحن والتوصيل الشاملة، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً لأول 1,000 وحدة لكل تاجر، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة آي كيو بلس، التي توفر تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء. وتستفيد الشركات المؤهلة أيضاً من تخفيض بنسبة 50% لمدة عام واحد على رسوم الاشتراك بمنصة آي كيو هايبرد، التي تتيح الوصول إلى نظام إدارة المستودعات السحابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على خدمات تتبع المخزون، واستلام الطلبات، وسير عمليات تنفيذ الطلبات، وتنسيق عمليات التسليم.

كما يستفيد التجّار من دعم مُخصّص خلال مرحلة الإعداد والتسجيل وما بعدها، بما في ذلك التنشيط المنظم، والمراقبة المستمرة للأداء، والمراجعات الدورية للأعمال. وسوف يحصل التجّار الذين يحققون معدلات مبيعات عالية على دعم إدارة الحسابات المُخصّص لتخطيط النمو وتحسين العمليات التشغيلية. كذلك، يحظى التجّار الإماراتيون بدعم إضافي وشروط تجارية تفضيلية على الخدمات اللوجستية الشاملة، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى مخططات النمو ومراجعات الأداء على أساس ربع سنوي.

وتسعى مبادرة تجّار دبي إلى تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها عند توسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية، من خلال دمج الخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية الخاصة بالشحن والتوصيل ضمن نموذج الدعم الخاص بها. وفي ضوء النمو المستمر للمبادرة، تبذل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي وشركاؤهما جهوداً حثيثة لتقديم الدعم الفعّال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق الازدهار في قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي، والذي يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لرواد الأعمال والتنمية المستدامة للأعمال.



نبذة عن IQ Fulfillment

تُعد "IQ Fulfillment" أول مركز لوجستي لتحضير الطلبات يعتمد على الروبوتات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تأسس لترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة الرقمية والابتكار اللوجستي.

تكرس المؤسسة جهودها، بقيادة الرئيس التنفيذي فادي العامودي، لإحداث تحول جذري في سلاسل التوريد التقليدية من خلال منظومة تكنولوجية لوجستية (LogTech) خاصة بها، مما يمكّن الشركات - بدءاً من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المؤسسات العالمية - من توسيع نطاق عمليات تجارتها الإلكترونية عالميا بسرعة وكفاءة عالية.

وتوظف "IQ Fulfillment"، انطلاقاً من مقرها في دبي، أحدث تقنيات الأتمتة التي تشمل الروبوتات والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم حلول لوجستية شاملة وسلسة. وتدعم الشركة حالياً أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم عبر خدمات التخزين الذكي، وتحضير الطلبات بنسبة دقة تصل إلى 99.99%، والتوصيل السريع عالميا ، موفرة بذلك البنية التحتية الحيوية اللازمة لدعم تسارع الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمنطقة.

