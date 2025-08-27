التعاون سيُسهم في تطوير أول غرفة تحكم تعمل بشكل ذاتي على مستوى القطاع مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع النمو وخلق وتعزيز القيمة

الخطوة تأتي ضمن برنامج "بروج" للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، الذي يستهدف تحقيق قيمة إضافية تقدر بـ2.1 مليار درهم في عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من شركة "بروج" وشركة "يوكوجاوا"، تعاونهما لتنفيذ اختبارات "إثبات المفهوم" بهدف تطبيق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية لغرفة التحكم في منشأة "بروج" عالمية المستوى في مدينة الرويس بأبوظبي.

وبموجب هذا التعاون، ستعمل "يوكوجاوا الإمارات للصناعات"، التابعة لشركة "يوكوجاوا"، والمتخصصة في مجال تقنيات الأتمتة على استخدام تقنياتها المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالحالات غير الطبيعية، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تسهم في خفض مخاطر توقف العمليات غير المخطط لها. كما ستستكشف اختبارات "إثبات المفهوم" كيفية الاستفادة من العمليات التشغيلية الذاتية في غرف التحكم لرفع الكفاءة وتحقيق الأداء الأمثل لمنشأة "بروج" بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تستمر ’بروج‘ في تنفيذ برنامجها الشامل للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، ويأتي هذا التعاون مع شركة ’يوكوجاوا‘ بهدف تطوير عمليات تشغيلية ذاتية في غرف التحكم مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي في أكبر مجمّع لصناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، ما سيمكّن ’بروج‘ من تسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

من جهته، قال نوريناو ساتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثّل غرفة التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي جيلًا جديدًا من مراكز العمليات التشغيلية، حيث تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة، لتحسين عملية اتخاذ القرار وأتمتة العمليات وتعزيز السلامة وزيادة الكفاءة بشكل مستدام، ما يحوّل غرفة التحكم من مجرد محطة مراقبة تفاعلية إلى مركز قيادة ذكي واستباقي."

جدير بالذكر أن شركة "بروج" تسعى إلى الاستفادة من شراكاتها العالمية في مجال التقنيات لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على مستوى عملياتها بهدف الارتقاء بأدائها وزيادة ربحيتها وإنتاجيتها، حيث تستهدف تحقيق قيمة إضافية قدرها 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) في عام 2025. وقد نجحت الشركة مع نهاية الربع الثاني من العام في تحقيق قيمة قدرها1.13 مليار درهم (307 مليون دولار) من القيمة المستهدفة.

العمليات التشغيلية ذاتية التحكم المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة "هانيويل" على إجراء اختبارات "إثبات المفهوم" للعمليات التشغيلية ذاتية التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المنشأة التصنيعية لشركة "بروج" بمدينة الرويس الصناعية بأبوظبي في وحدة التكسير في مصنع "بروج 2"، كما ستجري شركة "يوكوجاوا" اختبارات تجريبية مماثلة في وحدة التكسير في مصنع "بروج 3"، بهدف تطوير أول غرفة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات.

نبذة عن بروج بي إل سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 2,900 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

