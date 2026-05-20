دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة مهمة مع نادي برشلونة العالمي الشهير لكرة القدم، لإطلاق بطاقة جديدة مشتركة تحمل العلامة التجارية لكل منهما. وتهدف بطاقة "الإمارات الإسلامي برشلونة للاسترداد النقدي"، التي سيتم طرحها قريباً وحصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز ارتباط المشجعين بالنادي، ومنح المتعاملين مكافآت على إنفاقهم اليومي.

يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام "الإمارات الإسلامي" بتقديم حلول مالية مبتكرة تركز على نمط الحياة العصري وتجمع بين القيمة الاستثنائية والتجارب التي لا تُنسى. ستتيح البطاقة مجموعة واسعة من المزايا الحصرية المصممة خصيصاً للجماهير، بما في ذلك الحصول على تذاكر المباريات، وخصومات حصرية على المنتجات الرسمية، وتجارب لا تُنسى. كما ستوفر البطاقة مزايا مميزة لنمط الحياة العصري، حيث تقدم استرداداً نقدياً يصل إلى 4% على النفقات اليومية لحاملي البطاقة، ما يضمن حصول المتعاملين على مكافآت في أكثر الأماكن التي ينفقون فيها.

وتعليقاً على الشراكة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "نفخر بشراكتنا مع نادي برشلونة لكرة القدم، الذي يجسد الشغف والتميز والجاذبية العالمية. تتيح لنا هذه الشراكة تقديم مزيج فريد للمتعاملين من المزايا المالية المجزية والتجارب الرياضية الاستثنائية. وتعكس بطاقة ’الإمارات الإسلامي برشلونة للاسترداد النقدي‘ التزامنا المستمر بتعزيز القيمة لمتعاملينا من خلال منتجات مبتكرة تلبي احتياجات نمط حياتهم العصري".

من جانبه، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع نادي برشلونة، الذي يحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. تجمع ’الإمارات الإسلامي‘ ونادي برشلونة عقلية الفوز التي تلقى صدىً لدى الشباب وعشاق الرياضة اليوم، حيث يسعون لتجاوز حدود المألوف، والتميز، ورسم ملامح المستقبل. لطالما آمنا في ’الإمارات الإسلامي‘ بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بحلول مصرفية تتناسب مع نمط حياتهم، ونحن على ثقة بأن بطاقة ’الإمارات الإسلامي برشلونة للاسترداد النقدي‘ ستشهد إقبالاً كبيراً في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدوره، قال مارك برويكس، مدير الرعاية في نادي برشلونة: "بالنسبة لنادي برشلونة، يمثل جمهورنا محور كل ما نقوم به من أعمال. وبفضل شراكتنا مع ’الإمارات الإسلامي‘، يمكننا أن نقدم لمشجعينا في دولة الإمارات العربية المتحدة طريقة جديدة للتواصل مع النادي في حياتهم اليومية. وتعد بطاقة ’الإمارات الإسلامي برشلونة للاسترداد النقدي‘ مثالاً رائعاً على قدرة رعاية الرياضة أن تتجاوز حدود الملعب وتوفر مزايا حقيقية وحصرية لمجتمعنا العالمي".

سيتم طرح بطاقة "الإمارات الإسلامي برشلونة للاسترداد النقدي" قريباً للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس الرؤية المشتركة لتعميق تفاعل المشجعين من خلال الابتكار والأصالة والقيمة، وبما يتيح لهم تجربة نادي برشلونة ليس فقط في أيام المباريات، ولكن في الحياة اليومية.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :www.emiratesislamic.ae

أو التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: Emiratesislamic@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات