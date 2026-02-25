أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق تعاون استراتيجي مع شركة آر تي دبليو للاستثمارات ش.م. (RTW Investments LP) بهدف تعزيز التعليم التنفيذي والريادة الفكرية ودعم التفاعل البنّاء بين القطاعات في مجالات الرعاية الصحية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة في جميع أنحاء المنطقة.

تجمع هذه المبادرة بين الخبرة العميقة للشركة في مجالات التقنيات الحيوية والطبية مع منصة التعليم التنفيذي وخبرات أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي، للجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الصناعية في حوارات حول مستقبل الأنظمة والاستثمار والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل جامعة نيويورك أبوظبي وشركة آر تي دبليو على تنظيم واستضافة فعالية رائدة في مجال الرعاية الصحية وإطلاق برنامج تعليم تنفيذي بحلول أواخر عام 2026، إلى جانب طرح سلسلة من البرامج التنفيذية المصممة خصيصاً لصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الكبرى وصنّاع القرار. ستخلق هذه المبادرة منصة للنقاش الهادف حول دور الابتكار وقابلياته في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الناشئة ومواءمة السياسات، إضافة إلى دعم تبادل المعرفة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أمول داني، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة نيويورك أبوظبي: "تسعدنا الشراكة مع آر تي دبليو للاستثمارات، وهي شركة ذات خبرة عميقة في مجال التقنيات الحيوية والرعاية الصحية، مما يوفر رؤى عملية قيّمة لهذه المبادرة. وبالجمع بين هذه الخبرة وموارد التعليم التنفيذي لجامعة نيويورك أبوظبي بمنظورها الأكاديمي، نهدف إلى تقديم برامج تساعد القيادات العليا على فهم التطورات الناشئة في القطاع بشكل أفضل، والاستجابة للتحديات الصحية العالمية المعقدة".

وبفضل هذه الشراكة، ستعمل جامعة نيويورك أبوظبي على توسعة برامج التعليم التنفيذي وفق الأولويات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بما فيها التنوّع الاقتصادي المدفوع بالابتكار وتطوير المعارف في المجالات سريعة النمو.

قال د. رودريك وونغ، الشريك التنفيذي ومدير الاستثمارات في شركة آر تي دبليو: "لا يعتمد تطوّر الابتكار الطبي على الاكتشافات العلمية فحسب، بل إنه يتطلب وجود السياسات السليمة والقيادة الواعية واستدامة الاستثمار في هذا المجال. ستدعم هذه الشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي مساعينا لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على تخصيص الموارد المالية اللازمة وإدارة السياسات بهدف تحويل الاكتشافات العلمية إلى ابتكارات طبية مرنة تلبي هذه الثغرة في العلاج".

تبنى الشراكة على أساس علاقة طويلة بين جامعة نيويورك وشركة تي آر دبليو للاستثمارات، مما يعكس التزامهما المشترك بتطوير الابتكار الطبي حول العالم.

وبدوره، قال وودي ستايلمان، مدير تطوير الأعمال في شركة تي آر دبليو للاستثمارات، والذي يقود جهود الشركة في الشرق الأوسط: "إننا نؤمن بأن الابتكار ينتج أفضل العلاجات، وأن الشرق الأوسط سيصبح مركزاً مهماً من حيث استثمارات الرعاية الطبية والابتكار. تمثل هذه الشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي التزامنا بدعم هذا التوجه في الاستثمارات والتفكير الابتكاري بهدف تشكيل بيئة متينة تربط رأس المال العالمي والمواهب العلمية وأنظمة السياسات التى تتطلع إلى المستقبل لرفع مستوى الرعاية الصحية على المدى البعيد".

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.

شركة آر تي دبليو للاستثمارات ش.م.

شركة آر تي دبليو للاستثمارات ش.م. هي شركة استثمارات عالمية مقرها في مدينة نيويورك، وتعنى بالاستثمارات في كل مراحلها حول العالم، وخصوصاً في مجال تحديد ودعم الابتكارات التحويلية في قطاعات المستحضرات الدوائية الحيوية والتقنيات الطبية. وتجمع الشركة بين الخبرة العلمية ورأس المال الذي يلتزم بأهداف بعيدة المدى بشراكاتها مع أطراف كبرى في قطاعات الصناعة والتعليم والمؤسسات حول العالم ، فتدعم بذلك تطوير العلاجات والحلول الطبية الناشئة. تعمل الشركة في أهم أسواق الابتكار والتمويل في العالم، ولها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط حيث تدعم الشركات والمؤسسات في طليعة الابتكارات الطبية.

