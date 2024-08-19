الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تعاونية الشارقة عن استمرار حملة "العودة إلى المدارس"، التي انطلقت في 8 أغسطس وتستمر حتى 8 سبتمبر القادم، بهدف توفير كافة مستلزمات المدارس للأهالي والطلاب مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الجمعية لتقديم الدعم اللازم للمستهلكين، وخاصة حاملي البطاقة الذهبية والمساهمين في الجمعية، بالإضافة إلى منتسبي برنامج "ولاء تعاونيتي".

وفي إطار هذه الحملة، سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بعشرين منحة دراسية مقدمة من تعاونية الشارقة، إلى جانب حواسيب آلية وعشر أجهزة رقمية لوحية (آيباد)، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة الأخرى.

وقال سعادة ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، في تصريح له حول أهمية هذه الفترة: "ندرك تماماً أن فترة العودة إلى المدارس تشكل تحدياً كبيراً للأهالي، ولهذا نسعى في تعاونية الشارقة إلى تزويدهم بكل ما يلزمهم لتجهيز أبنائهم لعام دراسي ناجح. ونحرص على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية، بدءاً من القرطاسية والحقائب المدرسية إلى الوجبات الصحية التي يحتاجها الطلاب يومياً".

وأضاف: "تهدف حملتنا إلى تخفيف العبء عن الأسر وتعزيز روح المشاركة والمساهمة من خلال برنامجنا 'ولاء تعاونيتي'. إننا نسعى دائماً إلى أن نكون الوجهة الأولى للأهالي في توفير كافة احتياجاتهم المدرسية، وذلك من خلال العروض الخاصة والخدمات المميزة التي نقدمها".

وتقدم تعاونية الشارقة ضمن هذه الحملة مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بالعودة إلى المدارس، تضم أكثر من ألف منتج من القرطاسية والحقائب المدرسية بأسعار مميزة. كما تشمل العروض تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية الصحية للطلاب، بما في ذلك العصائر والفواكه والوجبات الخفيفة الصحية.

وتتواجد فروع تعاونية الشارقة في الجامعات، مثل جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث توفر هذه الفروع وجبات صحية ومنتجات خاصة تلبي احتياجات الطلاب الجامعيين.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة التزام الجمعية بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة في توفير سلع ذات جودة عالية، خاصة في فترة العودة إلى المدارس، لضمان حصول الطلاب على أفضل المنتجات بأسعار ميسرة.

وتواصل تعاونية الشارقة تعزيز مكانتها كأقرب وجهة تسوق للمستهلكين من خلال متجرها المتنقل والمتجر الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 200,000 منتج غذائي وغير غذائي، ما يسهل على العملاء الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

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