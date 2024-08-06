الشارقة: أعلنت تعاونية الشارقة عن بدء طرح منتجات ألبان مليحة في مختلف فروعها منذ بداية الشهر الجاري، لتصبح بذلك أول منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات يقدم هذا المنتج العضوي المميز. حيث تتوفر منتجات ألبان مليحة في 28 فرعاً من فروع تعاونية الشارقة، ومن المتوقع أن يتوسع نطاق التوزيع ليشمل جميع فروع الجمعية في المستقبل القريب.

وقد قامت تعاونية الشارقة بتوفير المساحات والتجهيزات اللازمة لعرض وبيع المنتجات بالتنسيق مع مؤسسة "اكتفاء"، مما يعكس التزام الجمعية بدعم المشاريع الوطنية الريادية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في إمارة الشارقة.

ويأتي طرح منتجات ألبان مليحة بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، ويتميز المنتج بكونه عضوي وخالٍ من أي إضافات صناعية، ويتوفر بأحجام مختلفة تشمل لترين، لتر، و250 ملي.

وفي تصريح لسعادة ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أكد أن هذا المشروع يعد خطوة استثنائية لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وأن تعاونية الشارقة تفخر بدورها في دعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية.

وقد شهد المنتج إقبالاً كبيراً منذ أول أيام طرحه، حيث تم بيع أكثر من 17 ألف عبوة. وأشار الجنيد إلى أن التعاونية استقبلت أكثر من 13 ألف طن من المنتج منذ بدء طرحه، وأنه يتم توفير الكميات بشكل يومي لضمان توفر المنتج للمستهلكين.

يذكر أن مرافق مزرعة مليحة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين A2A2، وتحتوي الحظائر في المرحلة الأولى على 1200 بقرة، حيث تعمل المزرعة على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات A2A2 الطبيعية وغير المعدلة جينياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة.

وترتكز مزرعة مليحة للألبان، التي تشرف عليها مؤسسة "اكتفاء"، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط. وتم اختيار قطيع الأبقار كونها سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل، حيث أسهمت نشأتها في مراعٍ طبيعية مفتوحة بجعلها تتمتع بمناعة كبيرة، وقلة التعرض للأمراض الصحية. ويتميز حليبها بجودة عالية ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، كما أنه سهل الهضم ويقلل الاضطرابات المعوية.

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