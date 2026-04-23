الإمارات العربية المتحدة، دبي: أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي أن التعاونية ملتزمة بضمان توفر المنتجات، والحفاظ على أسعار تنافسية، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية، في وقت لا تزال فيه التحديات العالمية تؤثر على سلاسل الإمداد، وذلك بفضل استراتيجيتها المتبعة في التوريد المباشر وعلاقاتها القوية مع الموردين.

وأضاف بأن التواصل المباشر مع الموردين مكّن التعاونية من الحفاظ على مستويات مخزون مستقرة وأسعار تنافسية، حيث أن التعاونية منفتحة على التعاون الانتقائي مع تجار تجزئة آخرين، مثل الشحنات المشتركة، بما يضمن استمرارية التوريد دون انقطاع.

وأوضح أن قطاع التجزئة يقوم على التعاون بين الموردين وتجار التجزئة، في حين تسهم المنافسة الصحية بالأسواق في تعزيز الابتكار وتنوع المنتجات وتحقيق أفضل فائدة وسعر للمستهلك، متوقعاً أن تسهم التحديات الحالية في تعزيز التعاون داخل القطاع وبناء شبكة إمدادات أكثر مرونة.

وأشار الهاشمي إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة إعادة توجيه خطوط النقل والقيود اللوجستية، يمثل التحدي الأكبر في الوقت الراهن، مؤكداً أن التعاونية اعتمدت نهجاً أكثر مرونة واستباقية في إدارة عمليات التوريد والخدمات اللوجستية للتخفيف من آثار هذه التحديات.

وفي إطار ضمان استمرارية توفر المنتجات، بين أن التعاونية تعمل على تنويع قاعدة مورديها واستكشاف أسواق توريد بديلة عند الحاجة، مما يعزز مرونتها التشغيلية كأولوية أساسية، مؤكداً على الجهود المستمرة لفرق العمل في متابعة المخزون، والتنسيق مع الموردين، واتخاذ قرارات فورية للحفاظ على استقرار التوفر والأسعار.

