الرياض، أعلنت شركة تطوير عن شراكتها مع جمعية كيان بهدف تعزيز الوصول إلى برامج تدريب متقدمة تهدف إلى تنمية مهارات وجدارات ومستفيدي الجمعية.

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لتطوير، الاستاذ رياض الثقفي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية كيان، د نورة الفايز، وتعد هذه الشراكة جزءاً أساسياً من خطة تطوير الاستراتيجية لدعم القطاع الغير ربحي عبر التعليم والتدريب.

وأشاد الاستاذ رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لتطوير، بأهمية هذه الشراكة قائلاً: "هذه الشراكة مع جمعية كيان تعزز التزامنا بتوفير الفرص للأفراد لتطوير المهارات والقدرات الأساسية، وتتماشى بشكل مباشر مع أهدافنا الاستراتيجية لتعزيز تطوير القوى العاملة في المملكة."

وأكدت د نورة الفايز، نائب رئيس مجلس إدارة كيان، على الأثر المتوقع لهذه الاتفاقية: "في كيان، نؤمن بتمكين الأفراد من الأدوات التي يحتاجونها للنجاح. شراكتنا مع تطوير تتيح لنا توسيع برامجنا التدريبية، مما ينعكس مباشرة على حياة الكثيرين ويدعم رؤية المملكة الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة."

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة اخرى في مسيرة تطوير لتحقيق رؤيتها في تمكين المجتمع السعودي بالمعرفة والخبرة المطلوبة للتميز في سوق العمل التنافسي اليوم. أقيمت مراسم التوقيع في مقر شركة تطوير بالرياض، بحضور عدد من القيادات من كلا الجهتين.

عن شركة تطوير:

تعتبر شركة تطوير من رواد التطوير العقاري في المملكة، وقد قامت بتطوير العديد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة مثل "ليسن فالي" و"واجهة الرياض" و"البوابة الاقتصادية" وغيرها بهدف إضافة قيمة فعالة إلى المجتمع والشركاء كما تسعى للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وتعزيز بجودة الحياة.

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