يعمل تطبيق منصة "Connected Safety Net" على تغيير معايير روتانا للتميز التشغيلي والمرونة وتوحيد الأداء على نطاق واسع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا ، إحدى أبرز شركات إدارة الفنادق الرائدة في المنطقة، عن إطلاق منصة تشغيلية من الجيل الجديد في جميع فنادقها، في خطوة بارزة ضمن مسيرتها نحو عمليات فندقية رقمية بالكامل تعتمد على البيانات.

تعمل المنصة، المدعومة من "Connected Safety Net" (CSN)، حالياً في جميع في جميع فنادق روتانا، مما يمكّن الفرق من إدارة العمليات الأساسية مثل سلامة الأغذية، معايير الاستقبال، الصيانة، والتدقيق التشغيلي، وذلك ضمن منظومة رقمية موحدة.

مع التطور المتسارع لقطاع الضيافة في المنطقة، يواجه المشغلون تحديات متزايدة في التوسع بكفاءة، والحفاظ على معايير العلامة التجارية، وتقديم تجارب ضيافة سلسة في مختلف الأسواق. وأصبح وجود بنية تحتية رقمية قوية أمراً أساسياً لدعم العمليات اليومية وضمان النمو المستدام.

يعكس اعتماد روتانا لمنصة "Connected Safety Net"هذا التوجه، حيث يعزز تركيزها على المرونة التشغيلية وتوحيد معايير العلامة التجارية مع مواصلة التوسع في مختلف أنحاء المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتبني أنظمة أكثر ذكاءً واستجابة في إدارة العمليات الفندقية.

من خلال تبسيط العمليات اليومية وتقليل عبء العمل اليدوي، يتيح النظام لموظفي روتانا التركيز على تقديم تجربة ضيافة سلسة وعالية الجودة تتوافق مع وعود العلامة التجارية.

في هذا السياق، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق "روتانا": "يهدف هذا التحول إلى جعل كل جزء من عملياتنا أكثر ذكاءً وسرعةً وترابطاً. فهو يمنح فرقنا الأدوات التي يحتاجونها للقيادة بثقة وتقديم نفس المعايير الاستثنائية التي يتوقعها ضيوفنا، بغض النظر عن مكان وجودهم في المنطقة".

منصة قابلة للتطوير لدعم المرونة التشغيلية

تم تصميم منصة CSN لتوفير السرعة والمرونة، حيث تستبدل الأنظمة الورقية بمنصة رقمية سهلة الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة، تدعم التقارير الفورية، وأتمتة سير العمل، والمتابعة الفورية لمعايير الامتثال.

وبفضل قدراتها التي تشمل التصاريح الرقمية للعمل، والتدقيقات القابلة للتخصيص، وسجلات السلامة، تمكّن المنصة فرق روتانا من إدارة جودة الخدمات بشكل استباقي، وتعزيز المساءلة، والاستجابة السريعة للمستجدات الميدانية، كل ذلك مع تقليل التعقيد الإداري.

من جانبه، قال بول ريتشاردسون، المدير العام لشركة "Connected Safety Net" ": نفخر بدعم روتانا، الشركة الرائدة في مجال الضيافة، في هذه الرحلة التحويلية. لقد نجحنا معاً في رقمنة العمليات الحيوية، وتحسين الكفاءة، ودعم أهداف الاستدامة، وإظهار ما يمكن تحقيقه حين تجتمع التكنولوجيا مع القيادة الحكيمة. تجسد هذه الشراكة التزامنا بتمكين بيئات أكثر أماناً وذكاءً واستدامة في قطاع الضيافة."

تمكين الكوادر التي تقف خلف العلامة التجارية

ورغم أن التكنولوجيا تعمل في الخلفية، إلا أن نتائجها تنعكس على كل تفاعل مع الضيف، من خلال تقليص أوقات الاستجابة، وتوفير بيئات أكثر أماناً، وتعزيز التواصل بين الأقسام.

وقالت كارول الجميّل في منصب المدير التنفيذي لإدارة شؤون البيئة والصحة والسلامة:" لا يتعلق الأمر بمجرد تحديث نظام، بل هو تحول ثقافي. فقد أصبحت فرقنا اليوم تتمتع برؤية آنية وقدرة أكبر على اتخاذ القرارات بمسؤولية، مما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمة وتعزيز ثقة الضيوف. والأهم أن إطلاق CSN يتيح رقمنة جميع سجلات سلامة الأغذية والصحة والسلامة، مما يساعدنا على تقليل استهلاك الورق ومتابعة الامتثال بفاعلية. تدعم هذه الأدوات الرقمية مديري الفنادق والفرق الميدانية، وتنسجم مع وعد علامة روتانا بتقديم ’ أوقات ثمينة ‘مع كل إقامة."

مع أكثر من 114 فندقاً قيد التشغيل والتطوير، تبني روتانا اليوم البنية التحتية التي ستدعم نموها المستمر في المستقبل. ويعكس إطلاق منصة CSN التزام الشركة بالابتكار القابل للتطوير، مما يضمن استفادة كل فندق وفريق وضيف من نفس الأساس التشغيلي عالي الأداء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية في الكوادر والأنظمة والشراكات التي تضع روتانا في صدارة قطاع الضيافة الحديث في المنطقة.

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992. تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف روتانا بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضوًا في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءًا من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق فيما يقرب من 100 دولة. بفضل وعد علامتها التجارية "وقت ثمين"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

نبذة عن Connected Safety Net

تأسست شركة Connected Safety Net (CSN) في المملكة المتحدة عام 2019، وتعدّ شركة رائدة في التحول التشغيلي والامتثال الرقمي الآلي.

تستبدل منصتنا الأنظمة اليدوية والورقية القديمة بسير عمل ذكي وديناميكي يساعد المؤسسات على تحسين السلامة والكفاءة والدقة التنظيمية. سواء كان الأمر يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث، أو عمليات التفتيش، أو التدريب، أو تتبع الأصول، أو الصيانة، أو إدارة المقاولين، فإن CSN يجمع كل شيء معاً في بيئة مترابطة ولا تتطلب برمجة، ويمكن الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، حتى في البيئات غير المتصلة بالإنترنت.

بفضل تصميمها بوحدات تنظيمية مدمجة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتحديثات تشريعية في الوقت الفعلي، ودعم متعدد اللغات، مما جعلها موثوقة من قبل عملاء في قطاعات متنوعة مثل الحكومات المحلية، والطرق السريعة، وتجارة التجزئة، والأدوية، والتصنيع، والبنوك، والخدمات اللوجستية.

ومؤخراً، توسعنا في قطاع الضيافة، حيث تعمل CSN بالفعل في أكثر من 60 فندقاً و200 مطعم، لمساعدة فرق العمل في رقمنة السلامة والعمليات على نطاق واسع.

بفضل سجلنا الحافل بتحقيق نتائج ملموسة، يحقق غالبية عملائنا عائداً على الاستثمار بالكامل في أقل من أربعة أشهر، مما يعكس التزامنا بتحقيق تحول حقيقي ودائم.

-انتهى-

