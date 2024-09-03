دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت شركة تشانجان للسيارات اليوم مركز مستودعات قطع الغيار الخاص بها في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة جبل علي الحرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. يمثل هذا المركز ترقية كبيرة لشبكة خدمات تشانجان للسيارات في الشرق الأوسط، ويُعدّ علامة فارقة في رحلة الشركة نحو التوطين.

صرح السيد لي مينغكاي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تشانجان للسيارات، قائلاً: "لطالما أولت تشانجان للسيارات أولوية كبيرة لخدمة العملاء. سنواصل تسريع عملياتنا المحلية في الشرق الأوسط، ونعمل على تعميق تعاوننا الاستراتيجي مع شركائنا لتقديم تجارب خدمة أكثر كفاءة وجودة لعملائنا في المنطقة. إن تأسيس هذا المركز للقطع في الشرق الأوسط هو ليس فقط تنفيذ سريع لالتزامنا تجاه العملاء في الشرق الأوسط، بل هو أيضًا خطوة كبيرة نحو تعزيز استراتيجيتنا العالمية."

وفقًا لمبادئ "الكفاءة والسرعة"، يجسد مركز مستودعات قطع الغيار في الشرق الأوسط لشركة تشانجان للسيارات فلسفة الشركة التي تركز على العميل. يمتد المركز في مرحلته الأولى على مساحة حوالي 2000 متر مربع، وهو مخصص بشكل أساسي لتخزين وتوزيع القطع السريعة الحركة. ومن المتوقع أن يتوسع المركز ليغطي 10,000 متر مربع، ويشمل مجموعة كاملة من قطع الغيار. عند تشغيل مركز المستودعات بشكل كامل، سيتم تقليص وقت تسليم القطع السريعة الحركة من 15 يومًا إلى أقل من 48 ساعة، بينما سينخفض وقت توفير المجموعة الكاملة من القطع من 60 يومًا إلى حوالي أسبوع واحد. هذا سيزيد من سرعة الاستجابة للخدمة بنسبة تتجاوز 50%، كما سيعزز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين بشكل فعال.

مع الافتتاح الرسمي لمركز مستودعات قطع الغيار في الشرق الأوسط، ستواصل شركة تشانجان للسيارات تعاونها مع الشركاء المحليين لتحسين رضا العملاء، وضمان تقديم خدمات مريحة، محترفة، كفؤة، ومتقنة للعملاء في المنطقة. وفي المستقبل، ستسرع تشانجان للسيارات من جهود التوطين الخاصة بها، وستؤسس فرعًا لها في الشرق الأوسط، وتستكشف فرص التعاون المتنوعة مثل المشاريع المشتركة، والخدمات المالية، وتوزيع الخدمات اللوجستية. تظل الشركة ملتزمة بتعميق وجودها في الشرق الأوسط، ومواصلة تحسين نظام خدماتها، وضمان تجربة سفر استثنائية لعملائها في الشرق الأوسط.

نبذة عن تشانجان للسيارات

تعتبر شركة تشانجان للسيارات، التي تمتلك العلامات التجارية تشانجان، ديبال، وأفاتر، واحدة من "أربعة الكبار" في صناعة السيارات الصينية. تمتلك الشركة 22 منشأة إنتاج في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. كما أن شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها تربط بين 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهفي في الصين، تورينو في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة. وقد كانت الشركة حاضرة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، بمبيعات تراكمية بلغت 400,000 وحدة. لتعزيز وجودها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. وتهدف الشركة إلى "قيادة ثقافة السيارات وتحسين حياة البشر"، وهي تعمل على التحول إلى شركة تقنية تنقل ذكية ومنخفضة الكربون تسهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.

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